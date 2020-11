Luz Rello es licenciada en lingüística por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en ciencia computacional por la Universidad Pompeu Fabra. Es fundadora de Change Dyslexia y padece dislexia. ¿Su día a día? Vivo con ella, señala a Efe esta investigadora.

"Hoy en día hay muchas herramientas que hacen la vida más fácil a las personas con dislexia y apoyándome en esas herramientas no me genera mucho problema. Me refiero a los correctores ortográficos, los lectores de texto y las herramientas de dictado automático". Aunque a veces, dice, "me juega malas pasadas".

Con varios premios, Rello está actualmente en el departamento de Sistemas de Información del IE Business School y opina que aún queda mucho camino por recorrer en relación a la concienciación social, aunque cada vez hay más visibilidad. Muchos famosos con dislexia han salido a la luz, ayudando -afirma- a normalizar el problema.

PREGUNTA: ¿Cree que aún falta concienciación social sobre este trastorno?

RESPUESTA: Sí, queda mucho camino por hacer. Afortunadamente cada vez existe más visibilidad sobre la dislexia. Muchos famosos con dislexia, como Steve Jobs o Pau Donés, han salido a la luz, ayudando a normalizar el problema. A través de Change Dyslexia ( https://www.changedyslexia.org/ ) buscamos llegar a familias, profesionales y colegios para que ningún niño se quede sin detectar y sin tratar.

Nuestra mayor apuesta es la inclusión de protocolos masivos de cribado en la educación pública, así como la incorporación de herramientas que faciliten el tratamiento. De momento lo estamos llevando a cabo con las consejerías de Madrid y de Murcia, con resultados muy satisfactorios

P: La incidencia en España es de entre el 5 y 10 % de la población. ¿En el mundo es igual? ¿Hay cifras de cuántos niños podrían estar sin diagnosticar?

R: El porcentaje de personas con dislexia varía ligeramente en función de la transparencia de la lengua. Una lengua transparente, como el español, significa que se escribe tal y como se pronuncia. El inglés es poco transparente y por ello en los países anglosajones existe un mayor porcentaje de personas con dislexia, pudiendo llegar hasta el 10-15% de la población.

Por otro lado, la mayor transparencia del español hace que más niños se queden sin detectar, porque es más fácil que escondan sus dificultades a través de diferentes estrategias de compensación.

Y es precisamente estas estrategias de compensación son las que hacen muy difícil detectar la dislexia, porque es una dificultad invisible, y muchas veces los niños se las arreglan para pasar desapercibidos, que nadie vea su problema. Aparte está el tema de la desinformación. El Dyslexia Research Institute estima que solo un 5% de los casos están diagnosticados y reciben la ayuda apropiada.

P: Usted y su equipo crearon " Dytective ", una aplicación que mezcla juegos lingüísticos con inteligencia artificial para detectar dificultades de lectura y escritura con una eficacia de alrededor el 80 %. ¿Cuántas personas la han utilizado y en cuántos países? ¿Está en español o en varios idiomas?

R: Así es. Dytective ( https://www.changedyslexia.org/ ) engloba dos herramientas: una prueba de cribado gratuita y un juego de ordenador con 40.000 ejercicios para estimular las habilidades cognitivas relacionadas con la dislexia, así se producen mejoras en lectura y escritura, de manera completamente personalizada.

A día de hoy, casi 300.000 personas han realizado nuestra prueba de cribado gratuita y más de 300 familias se han beneficiado de nuestras becas DytectiveU para el tratamiento de la dislexia. 107 escuelas públicas de la Comunidad de Madrid y 169 de Murcia se han beneficiado de nuestras herramientas.

De momento Dytective solo está disponible en español. A lo largo del 2021 esperamos tener también DytectiveU disponible en catalán y en inglés.

P: En su día a día, cómo le afecta la dislexia.

R: Vivo con ella. Hoy en día hay muchas herramientas que hacen la vida más fácil a las personas con dislexia, y apoyándome en esas herramientas no me genera mucho problema. Me refiero a los correctores ortográficos, los lectores de texto y las herramientas de dictado automático.

Aunque a veces me juega malas pasadas. Por ejemplo, cuando viajo en avión (viajaba, por los tiempos que corren…) a menudo me equivocaba con los números de pasajero frecuente. O cuando tengo que leer un contrato, soy consciente de que tengo que invertir más tiempo que una persona sin dislexia para asegurarme de haberlo leído correctamente.

P: ¿Sigue siendo investigadora en ciencias informáticas y lingüísticas de la Universidad Carnegie Mellon?

R: Me siento privilegiada por haber podido volver a mi país, y actualmente trabajo como profesora e investigadora del departamento de Information Systems del IE Business School, una institución que admiro. EFEfuturo