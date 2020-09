El epidemiólogo e investigador de la Universidad de Alcalá, Manuel Franco Tejero, ha advertido hoy, miércoles, de que el confinamiento perimetral de Madrid es una medida injusta que discrimina a unas zonas frente a otras y que, además, no es eficaz para frenar la expansión del coronavirus.

En una entrevista con EFETV, este médico especialista en salud pública ha explicado que en una situación "tan urgente" como la que atraviesa la comunidad de Madrid, "separar unas zonas de otras no es justo" y solo sirve para que "la gente que se sienta estigmatizada y segregada".

A su juicio, es fundamental que las administraciones se coordinen y lleguen a "acuerdos, consensos y decisiones" que sirvan a todo el territorio español porque los políticos "no pueden no crear soluciones y además crear problemas. Eso es absolutamente inaudito. En Madrid, el ciudadano se ha sentido rehén de una situación política que no estaba dando soluciones. Esto no puedo suceder nunca".

Franco Tejero es, además, uno de los veinte científicos firmantes de la carta publicada en The Lancet en la que urgen al Gobierno la creación de un comité de expertos que evalúe la gestión de la pandemia en España.

El objetivo de estos científicos, que mañana se reunirán con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, es hacer un ejercicio de autocrítica que "nos ayude a enfrentarnos a esta situación y a las futuras, porque es probable que vengan más", ha dicho Franco a Efe.

En su opinión, hay que buscar "expertos independientes que nos den pistas de cómo afrontar esta pandemia" que ya afronta una segunda ola, e identificar por qué España es uno de los países más afectados de Europa y del mundo.

España, entre los más afectados del mundo

Para Franco, hay muchas razones que nos han llevado a esta situación: "España es un país muy desigual" pero además es uno de los más envejecidos del mundo, "con consecuencias tremendas para nuestras residencias, que suman casi la mitad de los fallecidos" por coronavirus y "hay que estar muy atentos para que eso no vuelva a ocurrir".

Además, ha denunciado, "tenemos un sistema sanitario muy debilitado" por décadas de recortes "terribles" que han dejado una situación especialmente grave en Madrid y Cataluña, donde el sistema de salud "no estaba preparado para una situación tan grave y urgente como la que hemos tenido", lo que se ha unido a una "falta de coordinación absoluta" entre comunidades.

Respecto al futuro de la pandemia, el epidemiólogo ha advertido de que el colapso que vive la atención primaria de Madrid -algo que está ocurriendo en todo el país-, está haciendo que se deje de atender a los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes o la hipertensión, unas patologías que, además, son las que agravan los casos de coronavirus.

También se ha referido al cierre de los parques y ha advertido de que cerrar los espacios abiertos para frenar la covid "va en contra de todo el conocimiento científico y los estudios urbanos publicados" porque "el peligro está en los lugares cerrados, no en los espacios abiertos".

Por último, Franco ha aconsejado analizar por qué este virus ha atacado especialmente a las grandes ciudades: "Es fundamental analizarlo desde el punto de los datos y la atención primaria pero también desde la geografía urbana, para saber cómo hemos diseñado las ciudades para hacer que un virus campe por sus anchas".