Representantes de la industria farmacéutica y de empresas innovadoras españolas han subrayado hoy que la pandemia ha evidenciado que no hay ninguna economía que se sustente si no hay salud y que no hay salud si no hay ciencia e investigación biomédica.

El presidente de Farmaindustria, Juan López-Belmonte, ha subrayado que España tiene el potencial suficiente para convertirse en un país líder en materia de investigación de medicamentos en el mundo.