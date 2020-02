Más de 6.000 muertes en todo el mundo podrían evitarse cada año si los países aprobasen normas de calidad del aire más estrictas, acordes con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según un macroestudio publicado en la revista The BMJ (British Medical Journey).

El estudio es una colaboración internacional con científicos de Sudáfrica, China, Australia, Japón, Europa y Estados Unidos, en la que han participado también investigadores del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudio del Agua (IDAEA) de Barcelona, del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología Salud Pública (Ciberesp) y de la Universidad Pablo de Olavide.

El ozono a nivel del suelo es un gas altamente reactivo que se encuentra comúnmente en los ambientes urbanos y suburbanos y que se forma cuando los contaminantes reaccionan a la luz del sol. Respirarlo se asocia a un mayor riesgo de muerte.

Actualmente, los umbrales de calidad del aire (en microgramos por metro cúbico de aire ambiente) oscilan entre los 100 µg/m3 de la OMS, los 120 de la Unión Europea, los 140 de Estados Unidos y los 160 de China.

El estudio ha demostrado que el 80% de la población mundial en las zonas urbanas está expuesta a niveles de contaminación del aire superiores a los límites aconsejados por la OMS.

Conclusiones coherentes

Estudios anteriores ya habían relacionado ozono a nivel del suelo y mortalidad, pero las diferencias en el diseño y la calidad de los estudios hacían difícil sacar conclusiones coherentes cada región.

Para salvar la cuestión, este trabajo ha analizado las muertes y la información ambiental (meteorología y niveles de contaminantes atmosféricos) de 406 ciudades de 20 países, entre 1985 y 2015, incluyendo datos de 48 capitales de provincia de España.

Utilizando datos de la Red de Investigación Cooperativa de Múltiples Ciudades y Países, los científicos extrajeron los niveles medios diarios de ozono, la temperatura y la humedad relativa de cada lugar para estimar el número diario de muertes atribuibles a la contaminación por ozono.

Tras analizar 45.165.171 muertes en esas 406 ciudades y el nivel promedio de ozono diario, observaron un aumento del 0,18% en el riesgo de muerte por asociación directa (causal).

El estudio calcula que 6.262 muertes (el 0,2% de la mortalidad total) en las 406 ciudades podrían haberse evitado potencialmente si los países hubiesen aplicado normas de calidad del aire más estrictas, tal y como aconseja la OMS.

Nocivo por debajo de los niveles de referencia

Es más, el impacto del ozono sobre la mortalidad es evidente incluso con concentraciones "por debajo" de los niveles de referencia marcados por la OMS, advierte el estudio.

Los investigadores reconocen que este es un estudio de observación y, como tal, tiene sus limitaciones, ya que no todos los países ofrecieron datos homogéneos y unas zonas como América del Sur, África y el Oriente Medio no están representadas o no fueron evaluadas, aspectos que pueden haber afectado a la exactitud de las estimaciones del estudio.

No obstante, los investigadores advierten de que aunque los resultados no sean exactos, el estudio prueba que la mortalidad relacionada con el ozono "podría reducirse potencialmente con normas de calidad del aire más estrictas".

Además, aplicar medidas para reducir la contaminación por ozono tendría "beneficios adicionales para la salud, incluso en las regiones que cumplen las normas y directrices reglamentarias actuales", añaden los investigadores.

"Estos hallazgos tienen implicaciones importantes para el diseño de futuras acciones de salud pública. En particular, por ejemplo, en relación con la implementación de estrategias de mitigación para reducir los impactos del cambio climático", añade Aurelio Tobías, investigador del CSIC en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua.