El periodista, ecologista y explorador Philippe Cousteau ha defendido la necesidad de crear tres nuevas áreas marinas protegidas (AMP) a gran escala en las aguas antárticas: la Antártida Oriental, el mar de Weddell y la península antártica.

"No podemos resolver la crisis climática si no restauramos y protegemos el océano y no podemos hacerlo sin salvaguardar la Antártida", ha afirmado el nieto del mítico biólogo, explorador e investigador marino francés Jacques Yves Cousteau, en una tribuna publicada hoy en la web www.efeverde.com con motivo de la conmemoración este lunes del día mundial del pingüino.