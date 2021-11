La protección del océano es una cuestión de "supervivencia humana", porque los cambios oceánicos agravan la crisis climática que sigue acelerándose, afirman científicos que llaman a los políticos en la COP26 a no ignorar las advertencias de la naturaleza y adoptar medidas para paliarlas.

Son las conclusiones del artículo "The forgotten ocean - why COP26 must call for vastly greater ambition and urgency to address ocean change" (El océano olvidado: por qué la COP26 debe exigir una mayor ambición y urgencia a la hora de abordar el cambio oceánico) en el que han participado científicos de todo el mundo, entre ellos la bióloga y divulgadora marina Silvia Earle.