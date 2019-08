El envejecimiento aún sigue siendo un misterio y este empieza a partir de los 25 años, señala la investigadora Pura Muñoz-Cánoves, quien afirma: la investigación es esencial para lograr medicamentos que, en ningún caso, servirán para vivir eternamente, sino para envejecer mejor.

Esta valenciana, premio Fundación Lilly y Rey Jaime I , ha logrado cambiar la idea prevalente de que el envejecimiento solo ocurre de manera gradual: en la edad geriátrica se produce un declive agudo en la capacidad regenerativa y funcional de los tejidos y músculos.

En una entrevista con Efe repasa algunas de las investigaciones que actualmente realiza en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de Madrid.

PREGUNTA: ¿Qué es el envejecimiento?

RESPUESTA: Es el declive funcional de todos los tejidos y órganos del cuerpo; es el factor de mayor riesgo, sin duda, de enfermedades cardiovasculares, cáncer o diabetes.

P: ¿Cuándo empezamos a envejecer?

R: A partir de los 25 años, o antes de los 30 en todo caso. Por ejemplo, existe una pérdida de masa muscular que aparece de manera gradual, aunque luego hay un declive agudo final. Somos jóvenes por poco tiempo.

Capacidad de limpieza de las células

P: Además de la pérdida muscular, ¿qué más pasa?

R: Las células empiezan a dejar de funcionar como lo hacían en los primeros años de vida. Principalmente, ocurre después de la edad reproductora. Quizás, con el fin de mantener la especie, tras esta edad es cuando, por mecanismos que aún desconocemos, el cuerpo ya no está tan preocupado por mantener la funcionalidad de los tejidos y órganos, y empieza poco a poco un declive.

P: ¿Qué falla en las células?

R: Con el paso del tiempo acumulamos daño que las células del organismo reparan. Cuando el organismo es joven, es muy fácil deshacerse de los residuos. Lo que empieza a fallar es precisamente esa capacidad de limpieza y esto crea una toxicidad que, a su vez, provoca que las células no puedan lidiar con esas proteínas no funcionales y se genere mayor estrés intracelular.

Este mecanismo por el que se eliminan aquellas proteínas, orgánulos y residuos que no funcionan se llama autofagia -que el equipo de Muñoz-Cánoves estudia-, aunque existen más mecanismos de envejecimiento. A pesar de todo lo que podamos explicar, el envejecimiento sigue siendo un misterio, pero hay causas comunes.

Las causas comunes del envejecimiento

P: ¿Cuáles son esas causas comunes?

R: Se ha visto que hay procesos que fallan en cualquier organismo, desde la mosca de la fruta hasta el ratón y humano. Se acumulan defectos en genes, se acortan los telómeros -capuchones que protegen los extremos de los cromosomas-, no se eliminan bien las proteínas defectuosas, falla la maquinaria de las mitocondrias -orgánulos encargados de suministrar energía a las células-, o se acumulan células senescentes (células incapaces de dividirse, no funcionales). El por qué sigue siendo estudiado, pero el axioma general es que los mecanismos normales de la juventud empiezan a errar.

P: ¿Cuándo se produce el declive agudo?

R: En general hay un envejecimiento gradual progresivo que en la edad geriátrica, a partir aproximadamente de los 80, se acelera.

Nosotros somos resultado de nuestra genética y epigenética (marcas químicas que controlan la primera). Con lo que heredamos podemos hacer bien poco, pero la epigenética está muy ligada al estilo de vida, a cómo comemos, al ejercicio e, incluso, a la educación. Una y otra hacen que envejezcamos peor o mejor.

P: ¿Por qué las mujeres viven más que los hombres?

R: No lo sabemos aún. Se tiende a pensar que el estilo de vida de las mujeres en décadas anteriores fue un poco más saludable. Ahora que ha habido una mayor igualdad en hábitos y costumbres, también los malos ( tabaco , por ejemplo), habrá que ver qué pasa en el futuro en estudios de longevidad. No obstante, faltan en general trabajos comparativos de los dos géneros, aunque ahora ha crecido el interés por hacerlos. En la mayoría de los casos estudiamos ratones machos y esto hay que revertirlo porque las conclusiones son distintas.

Fármacos en ensayos clínicos

P: Aunque siga siendo un misterio, ¿qué supone este conocimiento?

R: Sin entender los mecanismos que fallan no podremos encontrar soluciones farmacológicas. En nuestro caso, hemos probado moléculas en ratones capaces de estimular la maquinaria de limpieza celular.

Ya se están haciendo ensayos clínicos, por ejemplo con la rapamicina, un medicamento inmunosupresor utilizado para evitar el rechazo de órganos trasplantados, y sabemos que es el mayor reactivador de la autofagia -sistema de limpieza celular-. Hay que comprobar aún si su uso continuado tendría efectos secundarios.

No obstante, se trataría de fármacos no para vivir eternamente, lo que no ocurrirá nunca, sino para retrasar el envejecimiento y tener una vejez en ausencia de enfermedad.

P: ¿Serían medicamentos preventivos o de tratamiento?

R: El dilema está ahí. Los fármacos son para las enfermedades. ¿El envejecimiento gradual debe ser tratado? Yo creo que no, no soy partidaria de usarlos a nivel estético.

Situación de la ciencia en España

P: ¿Afecta la situación política a la ciencia?

R: Sí. En los últimos años, por desgracia, España vive una situación de precariedad enorme. Hay científicos buenísimos, jóvenes que se los disputan los mejores laboratorios extranjeros (...) pero la gente no puede volver por falta de recursos suficientes para la investigación.

La ciencia no es ponerse delante de un ordenador y escribir. Trabajar con ratones, con reactivos, con técnicas de biología molecular y celular es caro y la falta de financiación provoca parón. Realmente, estamos viviendo de los réditos, del voluntarismo de muchos científicos.

P: ¿Hay igualdad en ciencia?

R: Los números hablan por sí solos. En los laboratorios tenemos equipos con igual número de mujeres y hombres, a veces más mujeres, pero no en puestos de responsabilidad (solo el 12,5% de los organismos públicos de investigación los dirigen mujeres). EFEfuturo