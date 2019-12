Como cada año, reunimos algunas de las investigaciones "top" en las que han participado científicas y científicos españoles y/o que contienen datos importantes para el país.

No están todas, pero aquí va un resumen de lo que se ha publicado este 2019: crisis climática, envejecimiento, producción de neuroras, bisutería en la prehistoria o exoplanetas.

- Un nuevo estudio triplica la población mundial expuesta a inundaciones costeras.

Más de 200.000 personas estarán en España en 2050 expuestas de forma periódica a las inundaciones costeras causadas por el cambio climático, según un estudio internacional que triplicó la población mundial que sufrirá las consecuencias de la subida del nivel del mar.

Los científicos elevan esa cifra de afectados en España a 340.000 en el año 2100 en el peor de los escenarios: con emisiones altas de los gases responsables del cambio climático.

El estudio fue publicado en la revista Nature Communications y realizado por Climate Central.

- El ser humano altera gravemente el comportamiento de los chimpancés salvajes

Que la actividad humana está acabando con los hábitats de los chimpancés salvajes y mermando su población era algo sabido. Este año, un nuevo estudio , con participación española y publicado en Science, confirma además que el ser humano está alterando drásticamente el comportamiento de estos animales.

La situación, descrita hace años y conocida como la "hipótesis de la perturbación", establece que el impacto del ser humano sobre las comunidades de chimpancés no sólo conlleva pérdidas de hábitat y población, sino también cambios en el repertorio de conducta de estos animales.

El trabajo lo firmaron investigadores del Instituto Jane Goodall España, del Instituto Max Planck para la Antropología Evolutiva y del Centro Alemán para la Investigación Integrada de la Biodiversidad.

- Encuentran el cráneo de un Australopithecus Anamensis, coetáneo de 'Lucy'

El cráneo de un Australopithecus Anamensis, coetáneo del icónico homínido 'Lucy', fue hallado por un grupo de investigadores en Etiopía, según dos estudios publicados en la revista Nature.

Este fósil fue descubierto en la localidad de Miro Dora, en la región de Afar en Etiopía, donde también fueron encontrados los restos del Australopithecus Afarensis, que vivió en la tierra entre 3,9 y 3 millones de años atrás.

Los restos encontrados muestran un cráneo de pequeñas dimensiones, con gran mandíbula y dientes, lo que concuerda con la apariencia del Anamensis, especialmente el diente canino; este cráneo es una pieza clave para completar el complejo puzzle de la evolución, según Lluís Gibert, de la Universidad de Barcelona.

- Las primeras piezas de bisutería de la prehistoria en Europa eran españolas

No hay civilización que se salve. A lo largo de la historia, las joyas y ornamentos han ayudado al hombre a contar con la protección de los dioses, a marcar un estatus social o a mejorar el aspecto, unos objetivos que, según parece, hace 5.000 años ya aseguraba la bisutería.

Seis pequeñas cuentas de collar recubiertas por varias capas de resina para dar un acabado similar al ámbar y descubiertas en sendas tumbas prehistóricas de la Península Ibérica son desde este año la primera prueba de la fabricación de bisutería en Europa.

Los detalles del hallazgo , coordinado por Carlos Odriozola, de la Universidad de Sevilla, y realizado con la ayuda de investigadores de la Universidad de Barcelona y del Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla (CSIC-Universidad de Sevilla), se publicaron en Plos One.

- Demuestran que el cerebro humano genera nuevas neuronas hasta los 90 años

Científicos demostraron que el cerebro humano sigue generando nuevas neuronas hasta los 90 años en una región especializada: el giro dentado.

El estudio , publicado en Nature Medicine, fue coordinado por María Llorens-Martín, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (Universidad Autónoma de Madrid/CSIC), y se hizo en colaboración con científicos del Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Neurodegenerativas, la Fundación CIEN y la Universidad Europea de Madrid.

La creación de nuevas neuronas -con cierta polémica entre la comunidad científica- durante la vida es un proceso muy importante para la medicina moderna porque está relacionado con la memoria, el aprendizaje y las enfermedades neurológicas.

- Logran ratones más longevos y sanos, con menos cáncer, obesidad y colesterol

Viven un 13 por ciento más que su congéneres y con mejor salud, sufren menos de obesidad y cáncer. Son unos ratones cuyos telómeros -extremos de los cromosomas- son más largos de lo habitual gracias a la intervención de un equipo español de científicos, que no ha recurrido a la manipulación genética.

Los telómeros, una estructura que protege los extremos de los cromosomas para salvaguardar la integridad de la información genética contenida en el ADN, tienen un relación directa con el envejecimiento pues se van acortando a lo largo de la vida, de manera que en los organismos más viejos son más cortos.

Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España (CNIO), encabezados por su directora, María Blasco, publicaron un estudio en la revista Nature Communications sobre estos ratones con un cien por cien de telómeros hiperlargos, a los que se retrasó el envejecimiento.

- Embriones sintéticos a partir de células de una oreja de ratón

Un equipo de científicos, liderado por el español Juan Carlos Izpisúa, creó embriones sintéticos a partir de células de ratón, lo que permitirá avanzar en el conocimiento del inicio de la vida, en la causa de los abortos espontáneos o en el alzhéimer sin necesidad de usar embriones naturales ni gametos.

Se trata de embriones en la fase de blastocisto -embrión de unos cinco días-, para cuya creación se utilizaron células IPS -células de un organismo adulto a las que se ha devuelto la pluripotencia o capacidad de generar un organismo completo-.

La investigación, que también aportará información muy útil para crear órganos humanos para trasplantes, fue desarrollada por el equipo de científicos que lidera Izpisúa, director del Laboratorio de Expresión Génica del Instituto Salk de EEUU y catedrático extraordinario de Biología del Desarrollo de la Universidad Católica de Murcia (UCAM). El trabajo se publicó en la revista Cell.

- Dormir mal o menos de 6 horas al día también aumenta el riesgo cardiovascular

El colesterol alto, la hipertensión, la falta de ejercicio o la obesidad son factores de riesgo cardiovascular, pero no solo: un nuevo estudio señaló que dormir menos de seis horas al día y/o hacerlo de manera discontinua o superficial implica también mayor peligro de enfermedad del corazón.

Esta fue la principal conclusión de una investigación liderada por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), que analizó el sueño a una población homogénea de 3.974 personas con una edad media de 46 años y que nunca padeció un evento cardíaco.

Los resultados se publicaron en The Journal of the American College of Cardiology (JACC) y añaden "una alarma más" a los ya conocidos factores de riesgo de este tipo de enfermedades.

- El daño cerebral causado por el alcohol no se detiene al dejar de beber

El consumo excesivo de alcohol está en el origen de más de doscientas enfermedades y por primera vez un equipo de investigadores ha comprobado que los daños inducidos por ese consumo no se detienen al dejar de beber.

Los investigadores constataron que se produce una alteración generalizada en la sustancia blanca del cerebro (las "autopistas" que conectan las diferentes partes del cerebro) que afecta sobre todo a las estructuras relacionadas con la comunicación entre los dos hemisferios, a la toma de decisiones y a la memoria.

El estudio , cuyas conclusiones se publicaron en la revista Jama Psychiatry, lo llevaron a cabo investigadores del Instituto de Neurociencias de Alicante (centro mixto de la Universidad Miguel Hernández y del CSIC) y el Instituto Central de Salud Mental de la Universidad de Heidelberg (Alemania).

- Nuevas propiedades insospechadas del grafeno

Científicos del Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) de Barcelona descubrieron nuevas y "sorprendentes" propiedades del grafeno, considerado como el material del futuro; la investigación se publicó en la revista Nature.

El descubrimiento se ha hecho sin esperarlo ya que los científicos del ICFO estaban intentando replicar el experimento que hicieron el año pasado investigadores del MIT rotando dos capas de grafeno a un ángulo mágico para comprobar que el material se volvía superconductor.

Liderado por Dmitri Efetov, el experimento logró unos resultados que han sorprendido a los propios científicos, que han encontrado, de forma inesperada, "un zoológico de diferentes estados de la materia variando el voltaje del dispositivo", es decir, variando la densidad de carga.

- Primera imagen de un agujero negro y los "algoritmos españoles"

El 10 de abril se presentó la foto de un agujero negro en el centro de Messier 87 (M87), una galaxia masiva situada en el cercano cúmulo de galaxias Virgo; este agujero negro se encuentra a 55 millones de años luz de la Tierra y es 6.500 millones de veces más masivo que el Sol.

Esta primera imagen (hito científico del año para Science ) de un agujero negro supermasivo y de su sombra fue posible gracias al Telescopio Horizonte de Sucesos (EHT por sus siglas en inglés) y a un equipo de más de 200 investigadores de todo el mundo, también españoles.

Los hay del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), del Instituto Geográfico Nacional, el Instituto de Radioastronomía Milimétrica (Granada) y la Universidad de Valencia, y participaron, entre otros, en algunos de los algoritmos utilizados .

El anuncio de esta imagen se publicó en una serie de seis artículos científicos en una edición especial de la revista Astrophysical Journal Letters.

- Nuevos exoplanetas

Este año, grupos de diversos centros de investigación del país participaron en publicaciones sobre el descubrimiento de nuevos exoplanetas, aquellos ubicados fuera de nuestro sistema solar.

Por ejemplo, el "cazador" de planetas de la NASA Tess encontró tres exoplanetas (en el sistema TOI-270) que podrían ser el " eslabón perdido " para comprender la formación planetaria, ya que reúnen unas características completamente diferentes a las de ningún otro conocido hasta ahora.

También datos de Tess y mediciones del instrumento CARMENES, en el observatorio terrestre de Calar Alto (Almería), sirvieron para publicar otro trabajo que confirmó la presencia de otros tres exoplanetas orbitando alrededor de la estrella " GJ 357 ".

CARMENES otra vez y las imágenes obtenidas por el Telescopi Joan Oró-Montsec/IEEC y por el Observatorio de Sierra Nevada/IAA-CSIC sirvieron para identificar los exoplanetas Teegarden b y Teegarden c .