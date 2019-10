Fotografía que muestra una señal de "me gusta" en la sede de Facebook, en Menlo Park, California (Estados Unidos). EFE/John G. Mabanglo/Archivo

Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América:

1.MICROSOFT SURFACE

Microsoft renueva gama Surface con dispositivos de doble pantalla

El gigante tecnológico Microsoft presentó su gama Surface renovada con dos ordenadores portátiles, dos tabletas híbridas y unos auriculares inalámbricos, a la que sumó por sorpresa dos nuevos dispositivos con pantalla doble y plegables, Neo y Duo, este último con función de "smartphone" que viene a ser como el Surface Neo pero más pequeño, con dos pantallas de 5,6 pulgadas y sistema Android.

2.IBM COMPUTADOR CUÁNTICO

IBM y su computador cuántico comercial más potente del mundo

El gigante tecnológico IBM lanzará el computador cuántico más potente del mercado para uso comercial, el de 53 cúbits (bits cuánticos). "Es el ordenador más potente que existe desde el punto de vista de interconexión de número de cúbits", dijo a Efe Darío Gil, director mundial de investigación de IBM, sobre este ordenador que tiene casi el triple de cúbits de uno tradicional.

3.INSTAGRAM NOVEDADES

Instagram lanza Threads, su "app" centrada en amigos más íntimos

Instagram, propiedad de Facebook, presentó la aplicación Threads, que complementa a la original como un lugar para comunicarse y compartir imágenes solo con las amistades más íntimas y que entre otras cosas incluye un seguimiento automático de las actividades que se encuentra haciendo el usuario. Threads nace como consecuencia de la extensión "amigos cercanos" que Instagram introdujo el año pasado.

4.FACEBOOK LIKES

Facebook esconde los "Me Gusta" en una prueba piloto en Australia

Facebook empezó a esconder los "Me Gusta" que los usuarios dejan en las entradas y comentarios de otros internautas en Australia, como parte de una prueba piloto para rebajar sus posibles efectos nocivos para la autoestima y la ansiedad. Los "Me Gusta" no se eliminan y siguen siendo una opción para expresar el agrado por una entrada o comentario, pero pasan a ser visibles únicamente para el autor de ese contenido.

5.APPLE SOÑADORES

Apple aboga en el Supremo de EE.UU. por los "soñadores"

Apple abogó ante el Tribunal Supremo de EE.UU. por los llamados "soñadores", jóvenes que inmigraron de forma irregular siendo menores de edad. El fabricante del iPhone, que emplea en la actualidad a 443 "soñadores" en 36 estados del país, señaló que son vitales para el éxito" de la empresa y "destacan" la "creatividad y la innovación".

6.FACEBOOK COSTA RICA

Costa Rica y Facebook impulsan comunicación responsable

El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica se une al programa de Facebook "Soy digital". El objetivo es fortalecer la democracia por medio de acceso a la información y recursos para el ejercicio de la libertad de expresión, así como luchar contra la desinformación y noticias falsas. Costa Rica es el segundo país de América Latina en el que se aplica, luego de Argentina, y el primero en el que irá de la mano de un organismo electoral.

7.UPS DRONES

UPS logra autorización para operar flota de drones en EE.UU.

La compañía de mensajería UPS obtuvo la primera autorización completa para operar una flota de drones en Estados Unidos. La empresa explicó que usará inicialmente este permiso para expandir su servicio de entregas a hospitales y explorar posibilidades en otros sectores. El uso de aeronaves no tripuladas para la entrega de paquetes es una apuesta de varios gigantes de la industria, desde UPS a tecnológicas como Uber, Amazon o Google. EFEfuturo