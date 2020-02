Imagen de la celebración del Día Internacional de Internet Segura difundida por la plataforma Internet Segura For Kids (IS4K) del I Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

Han nacido en una era plenamente digital y en un mundo completamente interconectado y se les considera por ello "nativos digitales", pero necesitan, como aprender a caminar, a socializar o a realizar con confianza cualquier actividad diaria, crear una rutina digital segura en internet.

Así lo ponen de relieve numerosas administraciones, organizaciones y empresas con motivo de la celebración, mañana, del Día Internacional de Internet Segura, una iniciativa promovida por la red europea que promueve la seguridad y el uso responsable de internet (Insafe) con el respaldo de la Comisión Europea, una jornada que este año centra el mensaje en que esa seguridad comienza en uno mismo.

De esa red internacional forma parte la plataforma española Internet Segura For Kids (IS4K) del instituto Nacional de Ciberseguridad, que ha subrayado la importancia de que todos los usuarios, pero especialmente los niños y los jóvenes, aprendan a autoprotegerse de los riesgos de internet y usen las nuevas tecnologías de una forma respetuosa, crítica, responsable y creativa.

Varias empresas especializadas en ciberseguridad han hecho también un llamamiento, ante la celebración de esta jornada y la especial vulnerabilidad de los niños en este entorno, sobre la importancia de la educación, el control parental, en la importancia de que no hagan, muestren o digan nada en internet que no harían fuera de la red, y en que la prevención es siempre la mejor herramienta para evitar los peligros ocultos y los riesgos de la red.

Todos (instituciones, organizaciones que trabajan por la seguridad y empresas) coinciden en que internet es ya una herramienta "indispensable" y en que los beneficios y las bondades que brinda eran "impensables" hace unas décadas, pero también que, como cualquier herramienta, no todo es positivo y en que es un mundo repleto de riesgos y de peligros, sobre todo para los niños y los jóvenes.

Entre las recomendaciones para evitar esos riesgos destacan siempre la de evitar el contacto con personas desconocidas a través de las redes, utilizar conexiones seguras, evitar proporcionar información confidencial o eliminar con rapidez cualquier correo sospechoso.

Uso responsable y respetuoso

Desde la plataforma española IS4K, las sugerencias específicas para niños y jóvenes se centran en que usen internet de una forma respetuosa con los demás, protegiendo su reputación y la de los demás, y buscando oportunidades positivas para crear, participar y compartir en la red.

Los padres y tutores deben inculcar ese uso responsable, respetuoso, crítico y creativo de la tecnología y actuar además como referentes de ese "comportamiento digital"; los profesores y educadores pueden contribuir a mejorar las capacidades y habilidades informáticas de sus alumnos y fomentar el pensamiento crítico; y las empresas deben colaborar creando contenidos positivos y servicios seguros.

Las recomendaciones se extienden también a los responsables políticos, para que aseguren que los planes educativos incluyan formación en seguridad en internet o que las empresas se comprometan a la autorregulación de sus contenidos y sus servicios o para que garanticen el bienestar de los niños mediante la creación de estrategias reales de protección infantil en la red.

La compañía internacional especializa en ciberseguridad Sophos ha destacado la importancia del Día de Internet Segura, que se celebra simultáneamente en más de cien países, para concienciar a la sociedad sobre la importancia de hacer un uso seguro y positivo de las nuevas tecnologías, y ha señalado cuáles son las medidas básicas de prevención: activar el control parental; no hacer en internet nada que no se haría fuera; o no ignorar las actualizaciones de las aplicaciones.

Los datos de Unicef España revelan que el 58 por ciento de los niños entre 9 y 16 años utilizan a diario internet, datos que según Sophos son "alarmantes" si no se supervisa la actividad de los menores en la red y se protege su privacidad de las "ciberamenazas" de las que puedan ser víctimas, entre las que cita el "phishing" para captar información personal, el "ciberbulling" o la "sextorsión".

5G, nuevos retos y nuevos peligros

La empresa de seguridad informática Bitdefender ha insistido en que los niños son los más vulnerables en internet, y su investigador en temas de ciberseguridad Liviu Arsene ha subrayado el interés, además de no compartir información personal, de utilizar contraseñas "sólidas" y sistemas de autenticación "en dos pasos".

"Como sucede con cualquier otro problema es imposible superarlo a menos que las personas sean consciente de que ese problema es real y existe", ha manifestado el investigador.

Una aplicación diseñada para que los niños aprendan ingles jugando ("Lingokids") ha hecho un estudio entre 600 familias con hijos menores de 8 años y ha comprobado que solo el 46 por ciento de ellas ponen en práctica las recomendaciones para garantizar que los niños hacen un uso seguro de los dispositivos.

La consultora Entengy ha destacado por su parte de que la nueva tecnología "5G" va a permitir desarrollar innovaciones y retos "nunca vistos hasta ahora", pero también ha alertado de que ésta va a ser "la puerta de entrada para el ciberdelincuente" porque las redes van a estar más expuestas a ataques.

Esta empresa ha advertido de que las nuevas redes traen un nivel de conectividad "sin precedentes" que va a favorecer el impulso acelerado de los macrodatos, la inteligencia artificial y el "internet de las cosas", y ha señalado la importancia de mantener los equipos actualizados y de modificar las contraseñas que llegan "de fábrica".

Son los datos, las advertencias y las recomendaciones que administraciones y empresas hacen para conseguir que internet sea más segura y mejor con motivo de la celebración de este Día Internacional, para sensibilizar a todos los usuarios de la red, y en especial a los niños, de que la utilicen de una forma responsable y respetuosa. EFE