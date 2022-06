Un fármaco antirretroviral común para tratar el VIH, la lamivudina, mejora la capacidad cognitiva en ratones con síndrome de Down, según un estudio que publican hoy el Centro de Regulación Genómica (CRG) y el Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa, que iniciarán un ensayo clínico para probarlo en humanos.

La investigación, que publica la revista Journal of Cellular and Molecular Medicine, pone de relieve el potencial de la lamivudina, u otros fármacos capaces de bloquear la misma diana terapéutica, para mejorar el deterioro cognitivo del síndrome de Down, aunque los investigadores admiten que hay que hacer aún estudios clínicos para confirmar que el fármaco provoca un efecto similar en los seres humanos.