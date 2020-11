Verdaderamente espectacular es la definición más ajustada que podemos utilizar para describir a la versión más potente, la RS, con la que podemos elegir el SUV compacto Audi Q3, un vehículo que es imposible que deje indiferente a todo el que pase a su lado, le gusten o no los coches.

Si, como en el caso de nuestra unidad probada, la carrocería está pintada en rojo tango metalizado (1.095 euros), es muy fácil que la gente se dé la vuelta para contemplar el coche.

Es de los que llaman la atención, a lo que contribuyen los elementos rematados en negro: la amplia parrilla Singleframe, las entradas de aire laterales, las llantas, las taloneras, las coquillas de los retrovisores, los rieles del techo o el difusor trasero que integra las grandes salidas de escape ovaladas.

La guinda del pastel la pone las siglas RS que aparecen en el frontal y en la zaga, así como en el interior, caso de la zona achatada del volante o en los respaldos de los asientos delanteros.

El interior del Audi Q3 RS es muy deportivo y confortable

Y ya que hablamos del habitáculo destacar que desprende deportividad por todos sus poros, a la par que calidad y tecnología de último nivel, que se puede ampliar, por 1.535 euros, con el paquete extendido de diseño RS (en azul o rojo) que aplica el color elegido al borde de los cinturones e incluye aro del volante en Alcántara negro y con costuras rojas, una combinación que también se aplica a la palanca de cambios.

El espacio está configurado para cinco pasajeros, aunque en la plaza central trasera hay menos espacio por el túnel central.

Pero la que más importa es la del conductor, que cuenta con unos asientos deportivos de serie cómodos para el día a día y con buen agarre en curva, desde los que acceder a una instrumentación digital que está orientada hacia él (hasta en diez grados en el caso de la unidad de control de la climatización, la consola central y la pantalla del MMI touch) .

Es fácil acomodarse rápidamente para accionar el arranque por botón y disfrutar de las melodías roncas que nos llegan del motor y que es la segunda de las fuentes de atracción del Audi Q3 RS.

El Audi Q3 RS monta un cinco cilindros de 400 CV

El motor que propulsa a este SUV deportivo es un gasolina de cinco cilindros y 2.5 litros que ofrece 400 CV y un par máximo de 480 Nm, que le permiten acelerar de 0 a 100 km/ en 4,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 250 km/h (se puede ampliar a 280 km/h por 2.095 euros).

No hay que dejar de mirar el velocímetro para comprobar que vamos a la velocidad que debemos y que no la hemos superado ampliamente. Para evitar que esto suceda hay que pisar el acelerador con templanza y no dejarnos embelesar por la melodía del motor.

Gracias a una carrocería rebajada en 10 milímetros respecto al Audi Q3 normal el centro de gravedad está más cercano al asfalto y se evitan balanceos en curva, con lo que la diversión está asegurada con este SUV que tiene un peso en vacío de 1.790 kilos.

La tracción total quattro, junto con la suspensión deportiva (no es incómoda para el día a día), logran que este pura sangre se adapte al ritmo que le marquemos (dispone de modos de conducción, con dos específicos RS) y que gobernemos sus impulsos con la dirección progresiva y los frenos RS (nuestra unidad monta los cerámicos en rojo brillante de 6.915 euros).

En materia de ayudas a la conducción equipa arranque en pendiente, Audi pre sense front, Audi parking system plus, cámara multifuncional, reconocimiento de señales de tráfico y aviso de cambio y de salida de carril.

Equipado de fábrica

También sale de fábrica con llantas de 20 pulgadas, faros led con intermitentes dinámicos (los recomendables matrix led cuestan 610 euros), asistente de luces de carretera, sensores de luz y lluvia, asientos delanteros deportivos, interior negro con Alcántara, pedales en acero inoxidable, volante deportivo achatado con levas, iluminación ambiente multicolor, climatizador de dos zonas, portón trasero eléctrico, cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, MMI navegación plus con MMI touch, sistema de infoentretenimiento de alta gama o Audi connect safety&Service con llama de emergencia.

Para los que quieran todavía una imagen más deportiva Audi ofrece el RS Q3 con la nueva carrocería Sportback por 2.100 euros más.

FICHA TÉCNICA

-----------------------

Dimensiones (longitud/anchura/altura): 4,50 m/1,85 m/1,60 m

- Motor: gasolina

- Cilindrada: 2.480 c.c.

- Número de cilindros: cinco cilindros

- Potencia: 400 CV

- Par máximo: 480 Nm

- Aceleración de 0 a 100 km/h: 4,9 seg

- Velocidad máxima: 250 km/h (280 km/h opcionalmente)

- Caja de cambios: automática de siete velocidades

- Tracción: total

- Consumo medio: 9,5-10,1 l/100 km

- Capacidad del maletero: 530 l

- Capacidad del depósito: 60 l

- Precio: 73.710 euros