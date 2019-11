BMW ha ampliado su gama X de todocaminos con el X7, un modelo grande (de más de 5 metros de largo y dos de ancho) que tiene como principal cliente a las familias numerosas con altos recursos que necesitan un vehículo de siete plazas con todo tipo de detalles y comodidades.

El X7 es ahora mismo el buque insignia de la gama X. Es el "Serie 7" de los BMW con capacidades para abandonar el asfalto.

Es un coche que exteriormente impresiona por su corpulencia y hechura. De alto mide 1,80 metros, lo que no le hace muy cómodo para conductores y pasajeros de mediana estatura.

Una solución para facilitarles el acceso es instalar opcionalmente estriberas, pero entonces el problema se traslada a la operación de salida, ya que es fácil que nuestro pantalón les quite el polvo o la lluvia si se han manchado.

Pero la verdad es que con ellas el vehículo todavía goza de una mayor agresividad visual, porque se le mire por donde se le mire es un coche que destaca por encima de los demás.

Cuando está aparcado detrás o al lado de otro coche llama especialmente la atención la anchura de la rejilla frontal y de sus riñones que, junto a los alargados y estrechos faros, ponen en alerta sobre el tipo de vehículo al que nos enfrentamos.

Lo mismo sucede con la trasera, donde la salida doble del escape, el portón con apertura en dos secciones y el cromado que une visualmente los faros reflejan a las claras que nos encontramos ante un vehículo musculado en hechura y en motor.

Si, como es el caso, equipa exteriormente el acabado M, está fuerza viene acompañada por una deportividad estilosa, en la que, por ejemplo, las pinzas de freno van pintadas en azul.

En el interior sucede lo mismo. Concede un espacio interior muy amplio para sus siete ocupantes (algo menos para los de la tercera fila).

El plegado de los asientos de la segunda y la tercera fila se hace en la unidad analizada mediante botones. Con el maletero abierto solo hay que pulsarlos para que en segundos se plieguen y desplieguen sin que el conductor o algún pasajero tengan que hacer algo.

La configuración de nuestro vehículo es de 2+3+2, pero también BMW ofrece la posibilidad de optar a una configuración de 6 plazas repartidas en 3 filas, con la que todos viajarán como en una limusina, con un maletero de 326 litros (ampliables a más de 2.000 con solo el conductor y un acompañante).

En marcha, el motor de gasolina tiene un sonido que embriaga y que avisa de que es un coche que puede acelerar de 0 a 100 en poco más de 6 segundos (tenemos modos de conducción para cambiar la respuesta del acelerador, de la caja automática y de la dirección, entre otros parámetros).

Sus medidas y peso (casi 2.400 kilos) requieren de un pequeño período de adaptación. Antes de ponerlo en marcha, la primera sensación es la que va a ser un vehículo poco ágil y con el que es difícil maniobrar.

Pero no. Acelera con presteza y responde bien a las órdenes al volante, con lo que se maniobra bien con él. No obstante, y a pesar del buen reglaje de la suspensión para que el coche no se mueva en exceso con cambios de apoyo, hay que tener en cuenta de que se trata de un SUV familiar de los grandes y la física siempre está ahí para recordarnos que un vehículo alto está más alejado del asfalto que un turismo.

En definitiva, el BMW X7 es una opción lujosa y elitista para familias de más cinco miembros que no quieren conducir un monovolumen.

Por tamaño -en los aparcamientos angostos requiere más de una maniobra y en plazas pequeñas sobresaldrá- está más enfocado al mercado americano, donde desde siempre se ha tenido en cuenta a este tipo de vehículos grandes.

Salvando sus dimensiones y precio, es un automóvil muy confortable para viajar, en el que la tecnología que lleva a bordo hace corta cualquier distancia.

Cargadores rápidos USB en los respaldos de los asientos, posavasos delanteros para calentar o enfriar la bebida, la posibilidad de abrir o cerrar la cortinilla del techo desde las plazas traseras, luz ambiente que cuando abrimos las puertas por la noche cambia de color y parpadea (el azul cambia a un rojo) lo que ayuda a ser visto por otros vehículos...

Las familias numerosas que pueden hacerse con una unidad (casi 100.000 euros) disfrutarán de un siete plazas inmenso en el que no les faltará de nada. Y si son caprichosas la lista de opcionales posibilita convertir al X7 en un SUV único.

FICHA TÉCNICA

-------------

- Dimensiones (longitud/anchura/altura): 5,15 m/2 m/1,80 m

- Motor: gasolina

- Cilindrada: 2.998 c.c.

- Potencia: 340 CV

- Par máximo: 450 Nm

- Aceleración de 0 a 100 km/h: 6,1 s

- Velocidad máxima: 245 km/h

- Caja de cambios: Automática de ocho velocidades

- Tracción: total

- Consumo medio: 8,7-9 l/100 km

- Capacidad del maletero: 326 l

- Capacidad del depósito: 83 l

- Precio: 99.950 euros (sin descuentos)

Javier Millán Jaro