El Volkswagen Arteon, la berlina coupé de la marca alemana, ha sido sometida a una profunda actualización, que ha sido aprovechada por los diseñadores e ingenieros para incorporarle una nueva versión familiar igual de deportiva y que se denomina Shooting Brake.

Ambas carrocerías se lanzarán en toda Europa durante el segundo semestre del año con una gran novedad, un motor híbrido enchufable (eHybrid) de 218 CV (156 CV los aporta un propulsor de gasolina y 115 CV otro eléctrico)

En su gama de propulsores también destaca el gasolina (TSI) de 320 CV para las versiones R (equipan de serie una nueva tracción total) . Para los que no necesiten tanto potencia hay otra opción intermedia de 190 CV.

En diésel, la oferta está compuesta por un 150 CV y un 200 CV con tecnología Twindosing (doble catalizador de reducción catalítica selectiva, SCR) que puede reducir hasta un 80% las emisiones de óxidos nítricos (Nox).

El nuevo Volkswagen Arteon y su versión Shooting Brake miden lo mismo

La longitud es la misma para ambas carrocerías (4,86 metros), al igual que la anchura (1,87 metros). Lo que cambia es la altura: el Arteon Shooting Brake mide 1,44 metros frente a los 1,42 metros del Arteon.

La versión familiar ofrece un maletero de 565 a 1.632 litros (con los asientos tumbados) y la berlina fastback de 563 a 1.557 litros.

Exteriormente, el nuevo Arteon se diferencia del modelo al que sustituye por que su frontal es ahora más refinado (los faros Led son de serie y los de conducción diurna se pueden elegir debajo de los faros o en el centro de la parrilla del radiador.También cambia el diseño de los faros traseros (también de Led).

En el interior sobresale el nuevo puesto de conducción (es digital de serie gracias al Digital Cockpit Pro) y los deslizadores táctiles para un manejo más fácil y rápido del climatizador automático, así como el volante multifunción con superficies táctiles. La pantalla central es de 8 o de 9,2 pulgadas

El nuevo Volkswagen Arteon gana en conectividad y en seguridad

Otras mejoras son la conexión inalámbrica de aplicaciones de Ios y de Android, un sistema de sonido de 700 vatios o la iluminación ambiental ajustable en hasta 30 colores.

En materia de ayudas a la conducción, el nuevo Arteon puede equipar Travel Assist con asistencia parcialmente automatizada hasta 210 km/h con regulador de velocidad predictiva (ACC) que reacciona ante los límites de velocidad, las poblaciones, las curvas, las rotondas y los cruces con las correspondientes adaptaciones.

También el asistente dinámico de luces (Active Lighting System), el servofreno electromecánico o la ayuda asistente de salida de aparcamiento.

Por lo que respecta a los servicios conectados de Volkswagen, la marca los agrupa en "We Connect (llamada de emergencia, estado del vehículo y posición)", "We connect plus (bloquear y desbloquear, estaciones de recarga, cálculo de ruta online, punto activo WLAN)" y We Connect Fleet (dirigido a empresas informa del libro de ruta, los repostajes, el análisis del consumo...).