BMW Vision M Next. Foto BMW

El placer de conducir en el futuro es la gran apuesta del fabricante alemán BMW en el Salón internacional del automóvil de Fráncfort (Alemania), en el que exhibe, junto a sus últimas novedades de producto, estudios de vehículos y tecnologías pioneras que espera tengan un gran impacto en la próxima movilidad individual.

Dentro de su estrategia "Number one> Next", conocida por "D+ACES (Diseño, conducción autónoma, conectividad, electrificación y servicios)" la marca germana presenta como primicias mundiales los BMW Concept 4 y BMW i Hydrogen NEXT (de pila de hidrógeno y desarrollado en colaboración con la japonesa Toyota).

También la tercera generación del X6, que se puede contemplar con una nueva pintura negra Vantablack que enfatiza la deportividad y exclusividad del vehículos y que es el "negro más negro del mundo"; el nuevo Serie 1 o las ediciones especiales del eléctrico i3s, la Edition RoadStyle: o del i8: la Sophisto Edition.

En su estrategia por liderar la electrificación del automóvil, BMW muestra las variantes híbridas enchufables del BMW X3, BMW X1 y BMW Serie 3 Touring.En el segmento del lujo, la propuesta de BMW es la tercera variante de modelo a la nueva gama BMW Serie 8, el Serie 8 Gran Coupé de cuatro puertas.(gana 20 centímetros en la distancia entre ejes)