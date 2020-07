El todocamino Volkswagen Tiguan estará disponible, por primera vez, con una versión híbrida enchufable (Cero emisiones) y con el acabado deportivo "R".

El nuevo Tiguan, al que la marca le define como su modelo más popular (fabricó unas 911.000 unidades en 2019), se ofrecerá con una motorización híbrida enchufable (ehybrid) de última generación de 245 CV, que podrá alcanzar una velocidad máxima en modo eléctrico de 130 km/h y tendrá una autonomía de unos 50 kilómetros (según el ciclo WLTP) en cero emisiones.

En el caso de la versión R su potencia es de 320 CV y viene acompañada de una nueva tracción total con control selectivo del par de cada rueda, lo que permite una distribución de la potencia entre los ejes frontal y trasero, así como entre las ruedas traseras derecha e izquierda.

En la gama del nuevo Tiguan no faltarán los motores de gasolina y de diésel, que se ofrecerán con las nuevas líneas de equipamiento Tiguan, Life, Elegance y R-Line.

Todas las versiones del Tiguan vendrán de serie con faros LED, sistema de protección proactiva de los ocupantes en combinación con "Front Assist" , el nuevo volante multifunción y el sistema de infotainment con pantalla de 6,5 pulgadas, así como "We Connect" y "We Connect Plus", entre otros.

En el equipamiento "Life" se incluye el asistente de luces, el control de crucero adaptativo, el climatizador automático y las llantas de aluminio de 17 pulgadas; mientras que para las versiones "Elegance" y "R-Line" se han reservado los faros matriciales LED IQ.LIGHT, el cuadro de instrumentos digital "Digital Cockpit" de 10 pulgadas, una iluminación ambiental ajustable en múltiples colores y el paquete de invierno (volante calefactable).

Otras novedades que traerá la actualización del Volkswagen Tiguan, cuya segunda generación llegó en 2016, es la incorporación del último sistema de infoentretenimiento de la marca, con nuevos servicios online; un volante con controles táctiles, sensores deslizantes para las funciones de control de la temperatura y faros delanteros matriciales Iq.Light de Led.

En el apartado exterior, el frontal ha sido rediseñado con una parrilla parecida a la del Volkswagen Touareg, el SUV grande de la marca germana; con el nuevo logo de VW en el centro.

También se han rediseñado los parachoques y la palabra Tiguan aparece en una posición central en la parte trasera del vehículo, por debajo de la insignia de Volkswagen.