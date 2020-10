Jaguar ha sometido a su primer eléctrico, el I-Pace, a una serie de mejoras entre las que destacan las relativas al proceso de carga rápida de este SUV y al entretenimiento a bordo y la conectividad.

El Jaguar I-Pace monta dos motores eléctricos, uno en cada eje, que ofrecen 400 CV y 696 Nm de par.

Este tracción total tiene una autonomía eléctrica de hasta 470 kilómetros (ciclo WLTP) gracias a una batería de 90 kW y acelera de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos.

A la venta desde 80.750 euros, el I-Pace actualizado es ahora más fácil de utilizar por su nueva capacidad de carga más rápida, ya que monta de serie un cargador a bordo de 11 kW para tomas de electricidad trifásicas que permite tener la batería completa en 8,6 horas.

El Jaguar I-Pace aumenta las opciones y las velocidades de recarga

En el caso de que el punto de carga doméstico de pared (wallbox) sea un monofásico de 7 kW la carga completa se hará en 12,75 horas.

El Jaguar I-Pace también puede utilizar puntos de recarga públicos de 50 kW (en 15 minutos puede obtener energía suficiente para recorrer 63 kilómetros) y de 100 kW (para 127 km en el mismo tiempo).

Otra de las mejoras destacadas se refiere a la incorporación del nuevo sistema de infoentretenimiento Pivi Pro inspirado en los teléfonos móviles inteligentes y que está formado por dos pantallas táctiles, superior e inferior de 10 y 5 pulgadas, que se combinan con el cuadro de instrumentos digital de alta definición de 12,3 pulgadas.

El sistema de navegación se ha rediseñado para reducir a la mitad los pasos necesarios para configurar un destino y los conductores pueden desplazar, ampliar y alejar el mapa con los dedos, como en un teléfono móvil (que ahora tiene recarga inalámbrica de forma opcional).

Más conectividad y más servicios

En materia de conectividad, el Jaguar I-Pace equipa doble tarjeta SIM integrada y un plan de datos 4G gratuito para escuchar música de plataformas de pago, actualizar los mapas de navegación y recibir información meteorológica o del tráfico en tiempo real.

Con la aplicación iGuide el conductor puede conocer a distancia el estado de su coche y programar la carga del vehículo.

Otros cambios en el interior son el sistema de climatización de hasta cuatro zonas independientes con ionización del habitáculo, la cámara de visión digital de 360 grados o el espejo retrovisor con ClearSight (una cámara proyecta en el espejo lo que sucede en la trasera del vehículo).

Para el exterior se ofrece el paquete Bright Pack, junto con el nuevo acabado Atlas Grey de la parrilla; se mejora la dotación del Black Pack, se aumentan las opciones de colores para la carrocería y hay nuevos diseños de las llantas, que pueden ser de hasta 22 pulgadas con neumáticos antisellantes.

En lo que llevamos de 2020 se han vendido más vehículos electrificados que en 2018

Entre enero y julio de este año se han matriculado en España 9.919 vehículos electrificados, frente a los 7.656 que se vendieron en 2018 y se está cerca de superar el registro de 2019 (10.050).

Según el presidente y consejero delegado de Jaguar Land Rover Iberia, Luis Antonio Ruiz, el 75% de las matriculaciones de eléctricos y de híbridos enchufables sigue siendo en Cataluña y la Comunidad de Madrid.

En su opinión, aunque no se está viendo un "gran efecto" del Plan Moves 2020, debido a que no todas las comunidades lo han puesto en marcha espera en los próximos meses un "gran crecimiento" no solo por las ayudas del citado plan, sino por la presión de las multas de la UE a los fabricante que no sitúen las emisiones medias de CO2 de sus vehículos en 95 gramos por kilómetro recorrido.