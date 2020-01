Jeep ha abierto en España las pre-reservas de los primeros híbridos enchufables de su historia y que corresponden a los modelos todocamino (SUV) Renegade (40.900 euros) y Compass (44.900 euros), que está previsto que lleguen a mediados de 2020.

La filial española del fabricante estadounidense de todoterrenos ha abierto en su página web una pestaña en la que explica las características y ventajas de estas versiones 4xe, que es como a partir de ahora Jeep denominará a sus híbridos enchufables.

Hasta el 9 de marzo, los clientes que lo deseen podrán reservar -mediante un depósito de 500 euros, reembolsable si finalmente no culminan la compra- una unidad del Renegade 4xe First Edition o del Compass 4xe First Edition.

Debido a que son una edición especial de lanzamiento, Jeep les regala el cargador wallbox, una extensión de garantía de 5 años (de 8 para la batería) y un equipamiento extra valorado en 3.000 euros.

La First Edition se ofrecerá en dos configuraciones diferentes que se basan en los acabados superiores existentes en la gama: Urban, basado en el acabado S; y Off-Road, basado en el acabado Trailhawk.

En ambas configuraciones la potencia de los coches es de 240 CV, que proviene de dos motores, uno de gasolina turbo de 1.3 litros con caja de cambios automática que acciona el eje delantero, y otro eléctrico que hace funcionar las ruedas traseras.

Los citados vehículos pueden acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente siete segundos y alcanzar una velocidad máxima de 200 km/h (limitada a 130 km/h si los vehículos solo circulan en modo eléctrico).

Exclusivo de estas versiones First Edition son las llantas de 19 pulgadas para la configuración Urban y de 17 para la Off-road, los faros delanteros full LED (para el Renegade. En el Compass son bi-xenón) el sistema de navegación Uconnect NAV con pantalla táctil de 8,4 pulgadas), conectividad para programar la recarga del vehículo desde el móvil o ayudas a la conducción como control de ángulo muerto, cámara trasera, Park Assist o, sensores de aparcamiento, entre otros elementos.