Las empresas eléctricas y las de puntos de recarga no ven al coche eléctrico como una oportunidad de negocio, según el consejero delegado de Volvo Car España, José María Galofré, quien considera esto un impedimento para que éste vehículo cero emisiones pueda crecer en ventas en nuestro país.

En un encuentro con la prensa, ha afirmado que las eléctricas no solo deben ver a este vehículo desde el punto de vista medioambiental, si no como un plan de futuro, ya que sin su ayuda el eléctrico no ganará cuota de mercado en España.

Otro obstáculo que ha identificado para que se registren mayores ventas de vehículos eléctricos es la falta de ayudas estables para su compra.

El IVA del renting debería ser desgravable para los particulares

Al respecto, ha propuesto que en las operaciones de renting con este tipo de vehículos también el IVA se lo puedan desgravar los particulares y no solo las empresas como sucede ahora.

Además -ha defendido Galofré-, se debe acelerar la red de infraestructuras de recarga y los beneficios que tengan estos vehículos deben ser uniformes en el estado español.

Como ejemplo ha puesto el que en algunas ciudades es gratuito su aparcamiento en las zonas públicas reguladas y en otras no.

El híbrido enchufable será el más demandado en España hasta que despegue el eléctrico

Hasta que esto no suceda, en España el vehículo electrificado que más crecimiento tendrá será el híbrido enchufable (combina un motor de gasolina con otro eléctrico), ha estimado.

Volvo, ha recordado, tiene en todos sus modelos una versión híbrida enchufable. El último al que ha llegado esta tecnología ha sido al XC40, que ya está a la venta, aunque la entrega de las primeras unidades no comenzará hasta febrero próximo.

Será también este SUV el que contará -en 2020- con la primera versión eléctrica de la historia de la marca sueca.

Volvo Car España regala en los electrificados el consumo de electricidad de un año

Para incentivar la venta en España de las versiones electrificadas de Volvo, el fabricante regala -desde octubre pasado- a sus clientes el consumo de energía eléctrica de un año.

Según José María Galofré con esta medida lo que quieren es "educar" a sus clientes en utilizar el modo eléctrico de estos vehículos, que es en el que no se emiten contaminantes al circular.

Para 2025, Volvo solo venderá en España motorizaciones electrificadas: el 50% híbridas enchufables, el 30% híbridas puras y el 20 eléctricas.