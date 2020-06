La compañía de automóviles japonesa Nissan considera que la planta que tiene en Inglaterra es "insostenible" si el Reino Unido no llega a un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) antes de que termine el periodo de transición a finales de año del brexit.

La advertencia la ha hecho este miércoles el responsable de operaciones de Nissan, Ashwani Gupta, en declaraciones a la cadena BBC, en las que ha recordado que el bloque comunitario es el mercado más importante para su planta de Sunderland (Inglaterra), en la que emplean a 7.000 personas.

Con el cierre de las plantas que Nissan tiene en Cataluña antes de diciembre, que supondrán el despido de unos 3.000 trabajadores, el gran beneficiado en el Viejo Continente es el Reino Unido, que salió oficialmente de la UE el pasado 31 de enero y que actualmente negocia con el bloque de los 27 un acuerdo comercial.

"Sabéis que nosotros somos el fabricante de automóviles número uno en el Reino Unido y queremos seguir. Estamos comprometidos. Dicho esto, si no tenemos las actuales tarifas, no es nuestra intención, pero el negocio no será sostenible. Eso es lo que todo el mundo tiene que entender", ha avisado Gupta