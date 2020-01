El fabricante francés Peugeot está inmerso en una transformación hacia la electrificación de su gama, en la que son claves las versiones eléctricas, a las que define como las de los "cinco ceros".

En la presentación de la citada gama, los portavoces de la marca han explicado que los e-208 y e-2008 son "cero vibraciones, cero olores, cero ruido, cero cambio de velocidades y cero emisiones".

Así lo hemos podido comprobar en las diferentes rutas que han preparado por los alrededores de Barcelona en las que hemos conducido el turismo e-208 y la versiones híbridas enchufables de la berlina 508 y del SUV 3008 con tracción integral.

El Peugeot e-208 destaca por su confort de marcha

Al volante del e-208 hemos constatados los cinco pilares que definen a la nueva hornada de eléctricos de la marca del león.

En marcha, el motor eléctrico (de 100 kW/136 CV, es el mismo que el del e-2008) no transmite vibraciones al habitáculo, no emite olores como los propulsores de combustión, no suena, no requiere de cambios de marchas (solo tiene una) y por su tubo de escape no salen partículas contaminantes.

Esto se traduce en un placer de conducción muy alto y, sobre todo muy relajado que invita a hacer kilómetros, a pesar de que su autonomía no nos permite hacer más de 340 kilómetros (20 menos en el e-2008).

Como es habitual en un eléctrico, la distancia total que se puede recorrer depende completamente de nuestra forma de conducción. Si hacemos un uso intensivo de la climatización, si abusamos del pedal del acelerador y si se nos olvida la recarga de la batería a través de la frenada regenerativa, la autonomía se recortará claramente.

Esto implica un cambio drástico en la forma de conducir. Cuando vemos una cuesta hay que dejar de acelerar para que el vehículo recargue batería, no hay que llegar a los semáforos apurando y hay que olvidarse de ser el primero en las salidas (quizá sea lo más difícil, ya que en un eléctrico la entrega de la potencia es inmediata y es adictivo).

De olvidarnos de estos hábitos dependerá que recarguemos una o varias veces la batería de 50 kWh del e-208 (es la misma en el SUV e-2008). En un enchufe doméstico tardaremos 16 horas, en un wallbox 7 horas y media, y en un punto público rápido podremos contar con el 80% de la batería (tiene garantía de 8 años o 160.000 kilómetros) en unos 30 minutos.

El Peugeot 508 hybrid está a al venta con carrocería de berlina y SW (familiar)

Por lo que respecta a la berlina 508 hybrid, combina dos motores (un gasolina PureTech de 180 CV y otro eléctrico de 109 CV que, cuando trabajan de forma conjunta, pueden desarrollar 224 CV de potencia), la batería es de 11,8 kWh de capacidad y permite recorrer con cero emisiones hasta 54 kilómetros.

También, como el e-208 cuenta con etiqueta cero emisiones, pero la caja automática es la EAT8 de ocho relaciones, lo que permite al conductor jugar más con la entrega de potencia de ambos motores, lo que es muy fácil eligiendo entre los diferentes modos de conducción: eléctrico (es en el que arranca el coche salvo que no haya carga en la batería), híbrido, sport (el más deportivo), 4WD para mejorar la tracción en el caso del 3008 hybrid 4 (de 300 CV) y "e-save" para reservar la autonomía eléctrica para ciudad.

La mayor batalla de la berlina 508 hybrid transmite más estabilidad y, por tanto, más seguridad al conductor, que al igual que en el e-208 puede disfrutar de una conducción ausente de ruidos, salvo los de la rodadura del vehículo.

Con el Peugeot 3008 hybrid también se puede salir al campo con garantías

Hay dos versiones híbridas enchufables, una de 224 CV y tracción delantera (denominada Hybrid y desde 39.600 euros) y otra de 300 CV y tracción total, que comercialmente se conoce como Hybrid 4.

La segunda es la que ha protagonizado la segunda jornada de pruebas, en la que hemos podido probar el buen funcionamiento del control de descensos y de la tracción integral.

Con estos dos elementos se puede transitar con seguridad por pistas poco rotas y atacar bajadas pronunciadas solo controlando la dirección del volante.

Y si hemos reservado batería (la autonomía en cero emisiones es de hasta 54 km) se puede hacer todo en modo eléctrico.

La gama electrificada de Peugeot tiene actualmente un peso del 50%

En definitiva, la gama electrificada (híbridos enchufables y eléctricos) de Peugeot llega con argumentos para empezar a crecer en ventas por la buena aceptación que está teniendo, según la directora general de Peugeot España y Portugal, Hélène Bouteleau.

En su opinión, las versiones eléctrificadas ya suponen el 50% de la actual gama del fabricante francés (en 2023 llegarán al 100%) y toda la red comercial está preparada para su comercialización y mantenimiento.

El e-208 está a la venta desde 29.600 euros, el e-2008 desde 32.550, el 3008 hybrid desde 39.600 y la del 508 hybrid desde 38.950, que suben a 40.150 si se opta por la carrocería familiar SW.