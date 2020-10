Porsche ha actualizado su modelo Panamera, que, por primera vez, cuenta con tres versiones híbridas enchufables y una de gasolina, cuyas potencias están comprendidas entre los 440 CV y los 700 CV.

El nuevo Panamera, que ya está disponible para hacer pedidos y cuyas primeras unidades llegarán en diciembre, se puede adquirir con carrocerías berlina deportiva, Executive (batalla larga) y Sport Turismo.

Los precios de los nuevos modelos son los siguientes: Porsche Panamera 4 E-Hybrid 116.411 euros, Panamera 4S 136.303 euros y Turbo S E-Hybrid 194.819 euros.

El trío de PHEV lo lidera el Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

A la cabeza en potencia se sitúa la versión Turbo S E-Hybrid de 700 CV y 870 Nm de par, que combina un propulsor turbo de gasolina V8 de cuatro litros de 571 CV (antes era de 550 CV) con otro eléctrico de 136 CV y 400 Nm de par, al que alimenta una batería de 17,9 kWh (antes era de 14,1 kWh).

Con este incremento de la batería y una optimización de los modos de conducción la autonomía 100% eléctrica ha subido casi un 30%, hasta los 50 kilómetros (ciclo WLTP Eaer City).

Acelera de 0 a 100 km/h en 3,2 segundos (0,2 segundos menos que antes) con el paquete Sport Chrono, que es de serie; y alcanza una velocidad máxima de 315 km/h (5 km/h más).

Exteriormente, el frontal es de nuevo diseño y se diferencia por sus dobles módulos de luz con forma de C y sus grandes tomas de aire laterales.

La renovada tira de luz posterior transcurre de un lado a otro del compartimento de un maletero con el contorno adaptado. Entre las opciones disponibles se incluyen los pilotos traseros Exclusive Design oscurecidos y con animación dinámica al abrir y cerrar el coche, tres nuevos tipos de llantas de 20 y 21 pulgadas y dos nuevos colores exteriores (guinda metalizado y marrón trufa metalizado).

El Porsche Panamera también está disponible con motorizaciones Cero emisiones de 462 y 560 CV

El Panamera Turbo S E-Hybrid tiene de serie todos los sistemas de chasis y de control que hay disponibles en la actualidad, como el sistema eléctrico para estabilización del balanceo Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport), que incluye el Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), el eje trasero direccional con Dirección Asistida Plus o los frenos cerámicos Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).

Por su parte, el Porsche Panamera 4S E-Hybrid combina un motor de gasolina V6 de 441 CV con el motor eléctrico de 136 CV y la batería de 17,9 kWh, que ofrecen una potencia conjunta de 560 CV y 750 Nm de par.

Acelera de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 298 km/h, con una autonomía eléctrica de 53 km/h.

Le sigue el Porsche Panamera 4 E-Hybrid de 462 CV (330 CV del V6 biturbo y 136 del eléctrico), con una autonomía de 56 km, una aceleración de 0 a 100 km/h de 4,4 segundos (-0,2 segundos) y una velocidad máxima de 280 km/h (+2 km).

El motor eléctrico va integrado en la caja automática de 8 velocidades

En las tres versiones el motor eléctrico está integrado en la transmisión automática de doble embrague (PDK) de ocho velocidades y la batería se puede recargar a una potencia máxima de 7,2 kW.

La gama renovada del Panamera se completa con la versión de gasolina 4S, que sigue propulsada por un V6 de 2.9 litros que dispone de una potencia de 440 CV, con la que hace el 0 a 100 km/h en 4,1 segundos (-0,1) con el paquete Sport Chrono y cuya velocidad máxima es de 295 km/h (+6 km/h).

Incorpora todos los cambios de la última actualización del modelo y ahora lleva de serie el frontal Sport Design que antes era una opción. Este cuenta con unas llamativas tomas de aire en la parrilla y grandes aperturas para refrigeración en los laterales, así como una única tira de luz delante.

La renovación del Porsche Panamera trae una mejora del chasis

La actualización de la familia Panamera viene acompañada de una puesta a punto del chasis y los sistemas de control para potenciar la deportividad y el confort, así como de un control de dirección de nueva generación y neumáticos que garantizan más precisión en la conducción y una dinámica lateral mejorada.

También el Porsche Communication Management (PCM) cuenta ahora con una pantalla de mayor resolución e incluye funciones digitales adicionales y servicios como el mejorado control por voz "Voice Pilot", el reconocimiento de señales e información sobre peligros, la conexión inalámbrica Apple CarPlay y más servicios Connect.