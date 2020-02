"Prophecy" es el nuevo prototipo de coche eléctrico que la marca surcoreana Hyundai desvelará mundialmente en el Salón de Ginebra del automóvil, que abrirá sus puertas al público desde el próximo 5 de marzo hasta el día 15 de ese mes.

El fabricante solo ha adelantado que "Prophecy" exhibe "elegantes curvas que fluyen sobre los amplios costados traseros y que proporcionan una excelente aerodinámica".

La silueta está inspirada en la proa de un barco, está reforzada con los laterales traseros y se complementa con los paneles de luz pixelados, según la fuente.

Con "Prophecy" Hyundai define el futuro de los diseños de la marca, en el que no se siguen "modas, si no que se acentúa la belleza atemporal que resistirá el paso del tiempo", ha explicado en una nota de prensa el jefe del Centro de diseño Global de Hyundai, SangYup Lee.

En Ginebra, el fabricante asiático también mostrará la estrategia de electrificación de su gama bajo el concepto de "Real progress is in the air (el progreso real está en el aire)".