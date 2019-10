El presidente de Renault España, José Vicente de los Mozos, ha asegurado que el país necesita un Gobierno estable y en el que sus ministros tengan "una mayor unanimidad" sobre el sector del automóvil.

En una entrevista con Efe durante la presentación internacional del nuevo Renault Captur (se fabrica en Valladolid), el recién nombrado director general adjunto de la francesa Renault SA ha afirmado que es un "problema" para la industria española del automóvil que el Ejecutivo esté en funciones.

Ha considerado también que, en el nuevo Gobierno que salga de las urnas el próximo 10 de noviembre, tiene que haber una "mayor unanimidad en la concepción que ellos tienen de la industria del automóvil".

La ministra Maroto hace lo que puede, pero sus medios son limitados

Según ha explicado, la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, "intenta" ayudar al automóvil, "pero los medios que tiene son muy limitados".

Además, "hay voces disonantes -en el Gobierno- que lo único que generan es intranquilidad en el cliente", ha criticado.

De los Mozos no se esperaba su ascenso interino en Renault

Respecto a su designación -de forma interina y para apoyar a Clotilde Delbos- como director general adjunto de Renault ha reconocido que era algo que no estaba en sus planes.

"Cuando Jean Dominique Senard (presidente de Renault S.A.S) me dijo que lo iba a proponer no me lo esperaba", ha detallado.

Preguntado por cuánto durará su interinidad, ha respondido que eso lo sabe el Consejo de administración, que tomó esa decisión el pasado 11 de octubre, así como la de sustituir con efecto inmediato al hasta entonces director general y presidente de Renault SA, Thierry Bolloré.

Hay que cumplir los objetivos que se ha marcado Renault

José Vicente de los Mozos, director también de fabricación y logística del Grupo Renault se ha fijado como objetivos durante esta interinidad conseguir los resultados que la marca del rombo se ha fijado para 2019.

"Eso es lo prioritario, en un ambiente en el que todos trabajemos juntos para conseguirlo" ha adelantado a Efe José Vicente de los Mozos en una de sus primeras entrevistas tras su nueva función.

El pasado 17 de octubre, el Grupo Renault anunció que, debido a un entorno menos favorable de lo previsto y a las inversiones necesarias para cumplir con las normativas comunitarias de emisiones, revisaba a la baja su cifra de negocios para 2019 (se reducirá el 4%) y de margen operativo (pasará del 6% inicial al 5%).

Lo más importante es generar negocio

"Lo más importante es generar negocio, ventas y cash (liquidez) y en eso estamos trabajando", ha destacado.

De su visión global sobre la industria del automóvil ha resaltado que es "muy variable y depende de las zonas".

Así, de acuerdo con la información que maneja, "Europa cae, Alemania sube un poco, España baja más que otros, Rusia no crece como pensábamos, Turquía y Argentina están muy bajos y China se desacelera".

Sin embargo, lo que sí está afectando a Renault son las bajadas "del 30-40%" que registran en Turquía y Argentina, donde sí son líderes; así como "en Irán, donde debido a las sanciones hemos pasado a cero".

Se ha sido muy duro con el diésel

Esto, en su opinión, es consecuencia de las fuertes inversiones que la industria hace en nuevas tecnologías, coche conectado y autónomo; de la reducción de emisiones que ha aprobado, sobre todo, Europa; de la "importante volatilidad" macroeconómica que se vive y del cambio del sistema de movilidad en las grandes ciudades y que está cambiando el modelo de negocio de los fabricantes de vehículos.

"Todo esto está llegando al mismo tiempo y hace que el mundo del automóvil tal y como lo contemplamos hoy no sea el mismo de 2017", por lo que es "muy importante" readaptarnos a este panorama económico, pero también a las reducciones de emisiones o la llegada de los motores eléctricos o electrificados, ha defendido.

"Estamos viendo con el tema del diesel que se ha sido mucho más duro con la tecnología y después se han dado cuenta las personas que legislan, los poderes públicos, que han ido demasiado rápido y ha habido proveedores que no han podido readaptarse y esto ha generado problemas en muchas empresas", ha concluido De los Mozos.