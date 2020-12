La inagotable demanda de los conductores por los SUV y la imparable oferta de las diferentes marcas obliga a estas a agudizar mucho su ingenio para ofrecer vehículos diferentes a la par que exclusivos, como ha hecho Volkswagen con el T-Roc.

Con este todocamino de dos puertas y 4,23 metros de largo ha buscado un nuevo nicho en las carrocerías SUV al quitarle el techo y convertirlo en un descapotable.

Esta fórmula no es nueva, ya lo hizo Land Rover con la anterior generación del Range Rover Evoque, pero sí es muy llamativa y sobre todo muy exclusiva, a pesar de que el fabricante alemán no se ha complicado mucho con la gama.

El Volkswagen T-Roc Cabrio tiene una gama sencilla que facilita su rápida configuración

En el momento de la prueba, este tracción delantera solo está disponible en dos acabados (Style y R-Line) y con una única motorización de gasolina, la 1.5 TSI de 150 CV que lleva de serie caja manual de seis velocidades, que puede sustituirse por la automática de siete DSG7.

El Style incluye capota de tela eléctrica, faros halógenos, antinieblas delanteros y luz de curva estática, llantas de aleación de 17 pulgadas, climatizador bizona, deflector de viento, llamada de emergencia "e-call", asientos delanteros confort, dispositivo de entrada fácil, volante multifunción de cuero, cargadores USB tipo C delante y detrás, asistente de frenada de emergencia Front Assist, de mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo "stop and go" con limitador de velocidad, detector de fatiga o freno de mano eléctrico.

Con el motor de gasolina 1.5 TSI de 150 CV, tracción delantera y caja automática DSG de 7 velocidades tiene un precio desde 36.135 euros, que con el acabado R-Line de la unidad probada parte de los 42.340 euros

La terminación R-Line baja la carrocería 10 milímetros y suma el paquete de diseño exterior "Black", las llantas de 18 pulgadas, los faros led para cruce y carretera, el cuadro de instrumentos digital, la cámara de visión trasera con "park assit", parabrisas delantero de seguridad laminado con aislamiento térmico, asientos deportivos, cargador inalámbrico del móvil y arranque sin llave.

Con la terminación R-Line el Volkswagen T-Cross Cabrio gana en diseño y en dinámica

Aunque la diferencia de precio es sustancial, con la terminación R-Line el coche gana en aspecto y dinámica deportiva (la dirección es progresiva lo que la hace más directa en los giros y en las curvas cerradas).

Lo que no cambia es que, en ambos casos, la capota eléctrica se retira en 9 segundos y se pone en 11 apretando una palanca ubicada en la zona del freno de mano. Con ella quitada, se pueden mantener conversaciones normales con el copiloto incluso a 120 km/h.

Gracias a los asientos calefactados, a la ropa de abrigo y al "escudo" protector que hacen parabrisas y cristales laterales hemos podido salir a la carretera con un tiempo por debajo de 6 grados y disfrutar de la conducción y de la compañía.

Con la capota puesta un conductor de 1,80 metros no toca con el techo, lo que no sucede con otros descapotables, que obligan a llevar una posición muy baja al volante, que en el T-Roc Cabrio es la típica alta de los SUV para que se puede dominar lo que sucede a nuestro alrededor.

No aisla completamente del ruido del exterior, por lo que se escuchan más de lo deseado motos ruidosas o camiones.

La capota no se guarda en el maletero, se queda alojada exteriormente en un hueco de la carrocería. Debajo de ella, y tras superar una boca de carga algo angosta, accedemos a un espacio para las maletas de 280 litros.

El Volkswagen T-Roc Cabrio es un vehículo cómodo para el día a día

La ridigez del chasis le hace un coche muy equilibrado y noble en curva, donde no se notan grandes tensiones a la hora de trazados cerrados. La amortiguación le hace muy confortable para el día a día y el sistema de frenos le detiene con rapidez.

Los 150 CV y la caja automática le hacen muy agradable de conducir, porque la entrega de potencia es muy lineal. Dispone de modos de conducción Comfort, Normal, Sport, Eco e Individual.

En el interior no están a la altura los plásticos duros empleados, de los que uno rápido se olvida con el cuadro de instrumentos digital y la amplia pantalla central con navegación y compatible con las aplicaciones de nuestro móvil.

FICHA TÉCNICA

-----------------------

- Dimensiones (longitud/anchura/altura): 4,26 m/1,81 m/1,52 m

- Motor: gasolina

- Cilindrada: 1.498 c.c.

- Número de cilindros: cuatro cilindros

- Potencia: 150 CV

- Par máximo: 250 Nm

- Aceleración de 0 a 100 km/h: 9,6 seg

- Velocidad máxima: 205 km/h

- Caja de cambios: automática de siete velocidades

- Tracción: delantera

- Consumo medio: 7 l/100 km

- Capacidad del maletero: 280 l

- Capacidad del depósito: 50 l

- Precio: 42.340 euros