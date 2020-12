El consejero delegado de Volvo Car en España, José María Galofré, ha asegurado hoy que sería una "injusticia" que el año que viene pudieran cambiarse las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT) y que se perjudicase a los híbridos enchufables, que cuentan con la "Cero emisiones".

En un encuentro con la prensa, Galofré ha asegurado que, porque algunos no recarguen la batería y solo circulen con el motor de combustión, no se puede retirar esa etiqueta a la tecnología híbrida enchufable, algo que cree que no va a suceder.

En su opinión, plantear esa modificación es una "discusión injusta", que supondrá "hacer pagar a justos por pecadores" y "echar la culpa al ciudadano" .

En Volvo el 70% de sus clientes adquieren el cargador para sus vehículos

Según ha explicado, si hubiera conductores que no tienen previsto recargar las baterías de sus híbridos enchufables no se gastarían 1.500 euros en un cargador para sus domicilios o garajes, como hacen el 70% de los clientes de Volvo que apuestan por esta tecnología (el resto utilizan un enchufe doméstico o aprovechan los puntos públicos o los de sus empresas), ha indicado.

Para José María Galofré el híbrido enchufable (PHEV, por sus siglas en inglés) es el modelo de transición al vehículo 100% eléctrico, razón por la que ha aprovechado para pedir a las diferentes administraciones que pongan más puntos de recarga.

La subida del impuesto de matriculación debe demorarse hasta que se recupere el mercado

Sobre otra de las polémicas que afectan al sector de la automoción, la entrada en vigor definitiva el 1 de enero próximo del nuevo ciclo de homologación de emisiones WLTP, ha recordado que provocará en el 50% de las nuevas matriculaciones una subida media de los coches del 5%, que en algunos modelos podrá llegar hasta el 10%, lo que hará que dejen de venderse unas 110.000 unidades en España.

Por ello, y porque durante el cierre de nuestro país por la pandemia han bajado las emisiones de C02 un 30% (la reducción de éstas es lo que busca la Unión Europea con el ciclo WLTP), es por lo que ha considerado Galofré que el Gobierno no debería aplicar su entrada en vigor y provocar así una subida del impuesto de matriculación.

La opción que defiende es que la subida de esa tasa se haga efectiva cuando la economía española se haya recuperado, lo que ha situado en 2022, que será cuando el mercado recupere las 1.150.000 matriculaciones.

Volvo España caerá en 2020 menos que el mercado y crecerá en cuota

Volvo cerrará 2020 en España con unas ventas de 13.700 unidades, un 17% menos que un año antes, en un mercado bajista (se desplomará un 35%) en el que conseguirá aumentar su cuota de mercado hasta el 1,6% (un 23% más).

Según José María Galofré, la marca sueca de automóviles ha crecido en los últimos cinco años un 60% en cuota de mercado.

En un mercado general que terminará con 855.000 unidades, sus competidores premium van a dejar de vender entre un 26 y un 28 %.

Por todo ello, unido a que la red comercial terminará 2020 con una rentabilidad sobre facturación del 2,5%, Galofré ha dicho estar contento con los resultados de Volvo Car en España en un ejercicio que ha estado marcado por el cierre del país durante tres meses por la pandemia de la covid-19.

En 2021 Volvo repuntará y crecerá un 15%, por encima del mercado

Respecto a 2021 ha adelantado que la previsión de Volvo Car en nuestro país es crecer un 14-15%, lo que supondrá entre cuatro y cinco puntos porcentuales más que el mercado, que matriculará unas 950.000 unidades, casi un 11% más.

Este alza vendrá acompañado de un nuevo aumento de la cuota de mercado de la marca hasta el 1,67%, ha precisado.

También en 2021 tienen prevista la instalación en la red comercial de cargadores eléctricos rápidos de 100 kW, en los que, aparte de los clientes de Volvo, podrá recargar sus vehículos cualquier conductor.

La idea inicial es que el 40% de la red pueda ofrecer este servicio las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Para sus clientes lo que están preparando es que cuando pasen por el concesionario para cualquier revisión que dure menos de un hora se vayan con su coche cargado. En el caso de que tengan que hacer algún tipo de gestión durante la intervención de su vehículo, Volvo Car les prestará un híbrido enchufable para esa hora.

Dos de cada diez coches que vende Volvo en España son híbridos enchufables

Actualmente, el 20% de los coches matriculados por Volvo en España son versiones híbridas enchufables (en Portugal son el 48% y en los países nórdicos el 80%), cuando ese porcentaje en el resto de marcas premium es del 10%.

Para 2025, a nivel global, Volvo Car se ha marcado como objetivo que el 50% de sus ventas sean de vehículos 100% eléctricos y el resto de híbridos e híbridos enchufables.

Otros datos que ha facilitado el directivo que el 40% de sus clientes son particulares (de ellos el 40% opta por el renting) y el 60% empresas (de las que el 10% son de alquiler de vehículos, a las que luego les recompran sus coches para evitar pérdidas de valor residual); y que la media de edad es de 41 años.