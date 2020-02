El próximo 1 de marzo abrirá sus puertas el hotel ME Dubai, ubicado en un impresionante edificio legado de Zaha Hadid, y primer establecimiento que la compañía inaugura en Oriente Medio bajo la marca ME by Meliá

Este domingo, 1 de marzo, Dubái celebrará la apertura de la nueva joya de la corona de Meliá Hotels International: el ME Dubai que se suma a la colección de hoteles de lujo de la ciudad y ya forma parte del espectacular skyline de la, probablemente, ciudad más futurista del planeta.

El hotel se ubica en el espectacular edificio The Opus by Omniyat, legado póstumo de Zaha Hadid, la primera mujer en lograr el premio Pritzker de arquitectura. Localizado en el corazón del distrito Burj Khalifa, el Opus es el último proyecto diseñado en vida por la arquitecta anglo-iraquí, que se ocupó personalmente del diseño tanto exterior como interior del edificio.

ME Dubai cuenta con 74 habitaciones y 19 suites, que incluyen la Passion Suite, Personality Suite, Vibe Room y la ultralujosa ME Suite. Todo ello con la imponente originalidad del diseño de Hadid, que reinventa el equilibrio entre lo sólido y el vacío, lo opaco y lo transparence, lo interior y lo exterior.

El diseño ultramoderno de los espacios interiores siguen la misma línea que el aspecto exterior. Foto cedida por Meliá

La decoración del ME Dubai se caracteriza por sus muebles exclusivos en el lobby, los salones y en las áreas de recepción, todos ellos diseñados y seleccionados personalmente por Zaha Hadid.

En un ambiente único, quienes visiten ME Dubai pueden disfrutar de los tres espacios gastronómicos que ofrece el hotel: Central, the Refuel & Relax Pool Bar y The Opus Studio. Estos se suman a los 15 restaurantes y bares ubicados en The Opus y entre los que destacan ROKA, el restaurante contemporáneo japonés robatayaki, y MAINE Land Brasserie.

Para los que buscan un espacio de relajación, en el Spa del ME Dubai encontrarán un refugio que ofrece lujosos tratamientos individuales y en pareja.

ME Dubai, lujo sostenible

The Opus —con 20 pisos sobre el suelo y 7 subterráneos— ocupa un total de 84.345 metros cuadrados distribuidos en dos torres que se conectan en forma de cubo dejando un impresionante espacio central con unas vistas únicas.Es un edificio lleno de luminosidad que durante el día refleja el deslumbrante sol de Dubái y por la noche se transforma en un vibrante foco de luz LED.

Como espacio de lujo contemporáneo firmemente comprometido con la sostenibilidad, el ME Dubai pretende elevar el nivel de sostenibilidad del sector hotelero en la ciudad, en línea con el objetivo 2021 de los Emiratos Árabes Unidos de ser uno de los principales países del mundo en la evolución del desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente.

Para la cadena Meliá, se trata "de la apertura más significativa de 2020, un deseado proyecto que no ha estado exento de dificultades en su fase de construcción", pero que finalmente estará listo para recibir a sus primeros clientes el próximo 1 de marzo.

Para Gabriel Escarrer, Vicepresidente y CEO de Meliá Hotels International, “ME Dubai es el sueño de la marca ME by Meliá: un hotel icónico del que todos hablarán y que dará el impulso definitivo a nuestro reconocimiento en todo el mundo. Por ello, estamos muy orgullosos de ver al fin completada esta obra maestra, que marca un hito fundamental en nuestra trayectoria en el mercado de lujo".