Cinco hoteles españoles han sido reconocidos entre los ganadores de los Premios a la Excelencia Condé Nast Johansens 2021, que reconocen a los mejores hoteles y destinos de lujo de todo el mundo, en la categoría de Europa y zona del Mediterráneo.

Los premios, basados en votaciones por Internet, recogen las valoraciones de los huéspedes y los informes que los Local Experts hacen anualmente de las propiedades, incluidas en la página web de Condé Nast Johansens y en la guía International Luxury Hotel Guide 2021, que ya está disponible.

En total, han premiado a 44 establecimientos, distribuidos entre las categorías "Europa y zona del Mediterráneo" y "Reino Unido e Irlanda".

Los hoteles españoles seleccionados son los siguientes:

Best New or Recently Renovated Hotel: El Llorenç Parc de la Mar (Mallorca)

Best Destination Spa: Royal Hideaway Sancti Petri (Andalucía)

Best for Families Royal Hideaway Corales Resort (Tenerife)

Best Value Experience: Palacio De Villapanés Hotel (Sevilla)

Best for Green Practices & Sustainability: Cas Gasi (Ibiza)