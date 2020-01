El presidente del grupo Loro Parque, Wolfang Kiessling, reivindica la protección de las especies marinas que habitan las aguas de la Macaronesia con la creación de un "santuario de mamíferos acuáticos", una iniciativa que, a su juicio, sería de una gran ayuda para la naturaleza.

En una entrevista con EFE, Kiessling asegura que desde 1988 viene pidiendo la creación de este santuario, "algo que no cuesta ni a los pescadores ni a ningún gobierno", y señala que está convencido de que países cercanos, como Marruecos, estarían interesados en esta protección de las aguas de los cinco archipiélagos del Atlántico Norte (Canarias, Azores, Madeira, Cabo Verde e Islas Salvajes).

El presidente de Loro Parque recuerda que el proyecto CanBio, firmado con el Gobierno de Canarias y que involucra a las dos universidades públicas de Canarias, se puso en marcha para estudiar el cambio climático en el mar y la acidificación oceánica y sus efectos sobre la biodiversidad marina de Canarias y el resto de la Macaronesia, especialmente sobre los cetáceos, tortugas marinas, tiburones y rayas.

Kiessling indica que, aunque cuando su zoológico de Puerto de la Cruz abrió sus puertas, hace 48 años, solo contaba con loros y cacatúas, con la llegada de delfines y orcas el interés de la investigación que realiza la Fundación Loro Parque también ha abarcado los océanos.

Precisa que la Fundación Loro Parque en sus 25 años de existencia ha invertido 21,2 millones de dólares en 180 proyectos, de los que 47 siguen vivos y han conseguido salvar a diez especies que se encontraban en peligro de extinción.

El Loro Orejiamarrillo de Colombia; el Guacamayo de Lear de Brasil; Amazona colirroja o brasiliensis de Brasil; Guacamayo cabeciazul de Perú; Amazona de Cuba; Cotorra de Isla Mauricio; Periquito Cornudo de Nueva Caledonia; Inseparable cachetón de Zambia; Cacatua de Tanimbar de Indonesia y Periquito pechiris de Brasil son las especies salvadas.

El presidente de Loro Parque tiene una visión negativa de las consecuencias del cambio climático y apunta que hace 100 años, con 2.000 millones de habitantes en la Tierra, había diez millones de elefantes. "Hoy en día hay 350.000 elefantes y se matan cada día a cien", asevera Kiessling, quien teme que en diez años no queden elefantes "por la estupidez de aquellos que necesitan algo de marfil". Afirma que con los leones y tigres ha pasado algo parecido, ya que, a pesar de la facilidad que tienen para procrear, su población se ha reducido en los últimos años a 25.000 ejemplares que viven en la naturaleza.

África y Sudamérica, las olvidadas

Además alerta de que los casi mil millones de animales que han muerto con los incendios forestales de Australia, "pero no se habla de los incendios que se producen en África o Sudamérica", continentes en los que también se producen pérdidas de vegetación y fauna."El cambio climático será muy difícil de corregir", señala Kiessling, que no entiende como puede existir activistas que rechacen la existencia de zoológicos cuando, en su opinión, este tipo de centros funcionan como protectores de los animales salvajes y garantizan que no se extingan. "Si no existieran zoológicos, sería la cosa más importante que habría que inventar", defiende el dueño del Loro Parque. Por ello ha señalado que el lema de este establecimiento ha cambiado y ahora es la "Embajada de los Animales" porque entiende que si los zoológicos no actuaran como embajadas de los animales salvajes "no lo haría nadie".

El plástico es el "enemigo de la humanidad"

Considera que el incremento poblacional que se ha registrado y se registrará en los próximos años precisará de un espacio para todo, incluido para los residuos, que "no tenemos". "Hemos contaminado nuestro suelo y nuestros mares, con un producto, el plástico, que está destruyendo nuestro entorno", afirma, antes de resaltar que su empresa ha sido pionera en eliminar el consumo de plástico, elemento que se ha convertido en enemigo de la humanidad y cuya erradicación del todo "será un camino muy largo".

Con plástico reciclado y recogido en diversas limpiezas de playas junto a alumnos, colaboradores y otros voluntarios, se han hecho figuras alusivas a los poemas de Néstor Martín Fernández de la Torre y se ha intentado concienciar a los jóvenes, a través de actuaciones en la universidad, de las consecuencias dañinas para la naturaleza, explica.

Respecto a los proyectos para este año, Kiessling cita la construcción de más piscinas para los cetáceos, la habilitación de 400 nuevas plazas de aparcamiento tanto en Loro Parque como en el Siam Park, y la instalación de un generador de cuatro megavatios de energía solar fotovoltaíca en Gran Canaria. Esta energía se unirá a los tres megavatios que consumen en la instalación del Loro Parque y otra de 10 Mw en Arico, con los que la producción de energía limpia impulsada por esta empresa, es superior a la consumen en sus instalaciones, destaca Kiessling. EFETUR