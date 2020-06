La inmensa mayoría de las familias españolas disfrutará sus vacaciones sin salir del país, según un estudiocuya principal característica que ha sido realizado es tras el anuncio del

Gobierno de España sobre la confirmación de temporada turística y la apertura de fronteras para el turismo internacional.

El trabajo es obra de la iniciativa sin ánimo de lucro #EnFamiliaPorEspaña, fundada en abril de 2020 por los socios de The Fun Lab (compañía española de consultoría de turismo familiar y arquitectura e ingeniería de proyectos de ocio) y We are VIBE (agencia de marketing, comunicación y diseño web especializada en proyectos de emprendimiento y "startups", principalmente orientada a los sectores de turismo, salud y estilo de vida y gastronomía), a raíz de la crisis provocada por la pandemia de la covid-19. Su objetivo es la unión y el apoyo al segmento del turismo familiar español, transmitiendo un mensaje común de confianza y seguridad para fomentar los viajes y las actividades de ocio en familia.

ENCUESTADAS 528 FAMILIAS, ENTRE EL 26 DE MAYO Y EL 14 DE JUNIO

El Estudio sobre hábitos turísticos de las familias viajeras para la temporada 2020, en el contexto de la nueva normalidad ha sido realizado con una muestra de un total de 528 familias viajeras españolas, en el periodo comprendido entre el 26 de mayo y el 14 de junio. La mayor parte de los encuestados tienen edades comprendidas ent re 31 y 50 años.

EL 91% OPTARÁ POR UN DESTINO NACIONAL

Para la obtención de los resultados se han realizado tanto encuestas cuantitativas (518) como entrevistas cualitativas (10). Además de las empresas impulsoras, en el trabajo han intervenido diversos colaboradores de #EnFamiliaPorEspaña, entre los que se encuentran instituciones y blogueros e "influencers" del sector del turismo familiar. El perfin de los encuestados es el de familias que se han declarado viajeras en las anteriores temporadas.

Los resultados del trabajo revelan que un 91% de familias españolas tiene pensado pasar sus vacaciones en un destino nacional, ya sea dentro de su comunidad autónoma, en la península o en las islas, a ser posible en un lugar que aún no conocen (64 por ciento). La mayoría combinarán el turismo de interior (especialmente el rural) con la playa y el 90% elegirán el automóvil (90% de los casos en al menos un viaje) como medio de transporte de preferencia, sobre todo por la flexibilidad que ofrece (61%).

MEDIDAS PARA MAYOR TRANQUILIDAD

En cuanto aa las medidas necesarias para sentir mayor tranquilidad en el alojamiento, solo un 16% cree que es importante el pasaporte o certificado de "covid free", mientras 78% piensa que la medida más efectiva es la desinfección continua de los espacios comunes. El 69% de los encuestados le da suma importancia a la presencia de dispensadores de gel en diversos puntos y el 62% a lña utilización de mascarillas por el personal y los clientes de los alojamientos.

El 58% valora la desinfección diaria de las habitaciones y el 46% el mantenimiento de la distancia de seguriudad en las zonas comunes.

ELECCIÓN DE DESTINOS POCOS MASIFICADOS

Para un 75% de las familias encuestadas el principal requisito para la elección del destino es que esté poco masificado y la mayor parte de ellas prefieren hacer varias escapadas a lo largo de la temporada estival (46%), en lugar de los tradicionales viajes largos, en base a una mayor flexibilidad a la hora de decidir sobre la marcha en función de la evolución de la pandemia.

El 80% de familias viajeras piensan que la pandemia va a cambiar su forma de organizar un viaje y coinciden en que la planificación cambia en dos aspectos principales: invertir más tiempo en revisar todo a fondo y reservar actividades con antelación. Asimismo, ven muy importante el uso de protección individual en todos los casos, tanto si viajan en un medio de transporte colectivo, como durante la estancia en el alojamiento, donde también consideran indispensable la desinfección continua de los espacios comunes y la disposición de geles desinfectantes en diversos puntos. En este sentido, más de la mitad declaran que si se incrementaran los precios en medios de transporte y alojamientos para tomar más medidas de seguridad, sumadas a las recomendadas por el Ministerio de Sanidad, estarían dispuestas a pagar un incremento, en la mayoría de los casos de hasta un 5% adicional.

A 7 de cada 10 familias les frenaría, sobre todo, el hecho de no poder disfrutar en condiciones de su viaje, y a menos de la mitad les frenaría la preocupación por un posible riesgo de contagio. La sensación de miedo aumenta a medida que se incrementa la edad, sobre todo a partir de los 60 años”.

EL HOTEL, ALOJAMIENTO PREFERIDO

El tipo de alojamiento de elección en el 31% de los casos será el hotel, seguido del alojamiento rural (24%) y el apartamento (22%).

Sobre los condicionantes que pueden causar las medidas de prevención, los encuestados consideran muy relevante el hecho de no poder disfrutar de la piscina y otras zonas comunes cómodamente (80%). Para un 23% de familias lo es también el hecho de que los espacios específicos para los niños puedan estar cerrados. Otras medidas que proponen para tener mayor tranquilidad durante sus trayectos son distancia y ocupación, responsabilidad individual y control de temperatura.

Cerca del 80% de las familias consideran que influiría positivamente en su experiencia si el alojamiento les ofreciera un parte diario sobre las condiciones de higiene, aforos y desinfección y alrededor de la mitad piensan que el mejor sistema para gestionar el uso y aforo de los espacios comunes (piscina, hamacas, gimnasio, zona infantil…) es la reserva.