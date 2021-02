Cesta ganadora del concurso en la Fiesta del Grelo de As Pontes. Efetur/Cedida por el Ayuntamiento coruñés

El grelo irrumpe en carnaval disfrazado de la humildad y del buen hacer de las gentes del campo gallego y, a pesar de la pandemia, este fin de semana toca festejar -con la misma ilusión pero en formato virtual- el valor que esta hortaliza efímera tiene en la gastronomía y el paisaje de Galicia.

El cultivo de los grelos, brotes tiernos de las hojas del nabo que aparecen antes de su floración, se extiende por todos los rincones de Galicia y hasta el huerto más pequeño presume, ante los ojos del visitante, de esta hortaliza tradicional, que solo se puede consumir en fresco entre noviembre y marzo.

Y a la hora de festejar, la gastronomía gallega sabe como hacerlo, con platos tradicionales en los que esta verdura es el ingrediente estrella como recogen algunos de sus dichos populares: "As nabizas piden unto, e os grelos lacón ó punto (las nabizas piden unto y los grelos lacón al punto)".

Un cultivo presente en todas las comarcas

Esta hortaliza cuenta con un sello de calidad, la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Grelos de Galicia, que según afirma a Efetur el presidente de su Consejo Regulador, José Andrés de la Fuente Vázquez, ampara a una superficie de 96 hectáreas y a 188 productores en todas las comarcas gallegas.

Bajo este sello de calidad se producen en Galicia una media anual de 200.000 kilos de grelos, la mayor parte en explotaciones familiares que "tienen el cultivo del nabo como complemento" de sus actividades agrícolas y ganaderas; de esta cantidad, unos 130.000 kilos se venden en conserva y los 70.000 kilos restantes, en fresco.

"Un 90 % de la producción va a la industria y el otro 10 % es para autoconsumo", añade.

Ahora es época de grelos, apunta De la Fuente, y los puedes encontrar en fresco en los mercados -en manojos de 0,50 a 1 kg-, pero siempre están disponibles en conserva (elaborados al natural, sin otra adicción que el agua de cocción y sal).

Al ser el grelo un ingrediente básico en la mayor parte de los platos típicos gallegos, aproximadamente un 50 % de la producción se destina a la restauración, explica el presidente.

"Todas las personas en Galicia cultivan grelos en sus huertos", bien para su venta o autoconsumo, "pero muy pocos están inscritos a la IGP", de ahí la importancia de potenciar la imagen de calidad de este producto, asevera, tras recordar que fiestas tradicionales tan turísticas como la de As Pontes (A Coruña) y Expogrelo en Abadín (Lugo) son una oportunidad.

La IGP apuesta por que el grelo "no sea solo un producto de consumo estacional y de platos tradicionales, sino que se utilice durante todo el año, al ser una verdura que se emplea mucho en la alta cocina al maridar muy bien con todo tipo de pescados y carnes".

La Fiesta del Grelo viaja en streaming

A pesar de la pandemia, y como desde hace 41 años, el municipio coruñés de As Pontes de García Rodríguez celebrará este primer domingo de carnaval su reconocida Fiesta del Grelo, aunque en esta edición Internet será la encargada de trasladar la ilusión con la que la gente de la comarca del Eume vive esta cita, asegura a Efetur la concejala de Turismo, Comercio y Hostelería, Elena López.

El principal atractivo para los turistas que nos acompañaban este fin de semana -recuerda López- era el Concurso de Cestas de grelos que se celebraba el domingo por la mañana, y en el que participaban los productores de la comarca, especialmente mujeres; tampoco faltaban los más atrevidos que aprovechaban el carnaval para hacer las decoraciones más originales.

Tras el concurso, tocaba probar la hortaliza estrella de la comarca, con la degustación popular de un cocido típico gallego, en el que otro producto de la zona, la carne de cerdo de la raza recuperada Porco Celta, hacía las delicias de los visitantes.

Durante este primer fin de semana de carnaval, también se podía disfrutar de la tradicional feria de artesanía, que organiza la Federación de Mujeres Rurales, así como de actuaciones musicales para niños y adultos, teatro y monólogos.

López señala que a pesar de la pandemia, el domingo 14 de febrero, "volveremos a festejar" la relevancia del grelo para esta comarca, con una mesa redonda -que por primera vez se transmitirá en "streaming"-, en la que participarán responsables de la Oficina Agraria de la zona, el Consejo Regulador de la IGP Grelos de Galicia, la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria (Agacal) y Ayuntamiento de As Pontes.

No podemos dejar de celebrar esta fiesta, subraya la concejala, porque "nos permite reivindicar, en colaboración con el tejido hostelero, la extraordinaria calidad del grelo de esta comarca, valorado por grandes cocineros".

As Pontes, villa medieval

Para los amantes de la naturaleza, y entre grelo y grelo, es imprescindible visitar el Parque Natural de Fragas -el bosque atlántico mejor conservado de Europa- y el lago artificial de As Pontes, una antigua mina de ignito, propiedad de Endesa, reconvertida para atraer el turismo sostenible a la comarca del Eume, sede de pueblos como Capela, Cabanas, Pontedaume y Monfero.

Si hablamos del patrimonio cultural en As Pontes, se trata de una villa medieval, cuyo nombre proviene del caballero García Rodríguez, que recibió este señorío de Enrique II de Castilla, en 1376, así como de los puentes que embellecen el municipio, además de sus caminos reales y naturales, y el Camino Francés de Santiago de Compostela.