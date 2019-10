Son nueve de los mejores cocineros del mundo, y el año que vienen protagonizan un primer tour internacional con vocación de continuidad y con la gastronomía, el comercio agroalimentario, el mundo del vino y los espirituosos como pilares... además del aporte solidario

Se llama el World Chefs Tour, y se trata según sus organizadores de una oportunidad para disfrutar de nueve de los mejores cocineros del mundo en Madrid en 2020. Una oportunidad para la gastronomía mundial de exhibirse en la capital de España.

Será la primera edición de esta propuesta de una empresa privada que busca tanto el valor gastronómico como el intercambio comercial, el maridaje con vino y los nuevos espirituosos, y el afán solidario, pues el 10 por ciento de lo recaudado se donará.

Mauro Colagreco (Mirazur, Menton, Francia), Massimo Bottura (Osteria Francescana, Módena, Italia), Julien Royer (Odette, Singapur), Manish Mehrotra (Indian Accent, Nueva Delhi, India), Rodolfo Guzmán (Borago, Santiago, Chile), Mitsuharu Tsumura (Maido, Lima, Perú), Jorge Vallejo (Quintonil, México DF), Vladimir Mukhin (White Rabbit, Moscú, Rusia) y Ángel León (Aponiente, El Puerto de Santa María, España) son los protagonistas de este primer World Chefs Tour (WCHT).

Según han detallado los organizadores en un comunicado, cada uno de los chefs ofrecerá una propuesta gastronómica durante una semana en el restaurante pop up del Hotel Villa Magna (Madrid).

El chef Ángel León. EFE/Archivo. Juan Carlos Hidalgo.

El primero en presentarse a la cita será Colagreco, del 28 de enero al 2 de febrero (The World’s Best Restaurant); del 17 al 23 de febrero, Royer (The Best Restaurant in Asia); del 16 al 22 de marzo: Bottura (Best of the Best); del 20 al 26 de abril: Mehrotra (The Best Restaurant in India); del 18 al 24 de mayo: Guzmán ( The Best Restaurant in Chile); del 15 al 21 de junio: Tsumura ((The Best Restaurant in Peru); del 13 al 19 de julio: Vallejo ((Latin America’s 50 Best Restaurants); del 21 al 27 de septiembre: Mukhin ((No 13 The World’s 50 Best Restaurants); y del 19 al 25 de octubre: Ángel León (Grand Prix de l’Art de la Cuisine).

Desde WCHT han señalado que todos los chefs que colaboran en este proyecto tienen la oportunidad de elegir a qué ONG quieren donar ese margen de beneficio de sus cenas.

Entre los objetivos de la empresa, según detallan, están ·"acercar la gastronomía internacional a un publico local", "promover las relaciones comerciales internacionales," y fomentar los intercambios intercontinentales". EFETUR