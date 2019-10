La Asociación Empresarial del Seguro (Unespa) insiste en la tranquilidad que el seguro de viaje aporta a los turistas y recuerda que la entidad proporciona información detallada sobre todos los aspectos que el viajero debe tener en cuenta para viajar con seguridad.

"Los seguros de viaje son necesarios porque durante un viaje pueden ocurrir todo tipo de incidentes. Es posible que un vuelo se cancele o se pierda una conexión por culpa de un retraso, que el equipaje se pierda, que uno sufra una gastroenteritis o, peor aún, deba volver lo antes posible a casa porque un familiar cercano ha fallecido. El seguro puede atender todas estas situaciones y muchas otras", aseguran a efetur desde Unespa, la patronal del seguro.

Las mismas fuentes nos recuerdan que "es importante tener presente que, en el extranjero, uno no tiene los mismos derechos que cuando se encuentra fuera de su lugar de residencia habitual. Los servicios públicos como, por ejemplo, la sanidad se financian con impuestos. Si uno no es contribuyente en el país de destino, por lógica, no tendrá acceso a la sanidad pública o deberá reembolsar el coste de las atenciones médicas que haya recibido".

Para ayudar al turista a tomar decisiones sobre sus seguros de viaje, la asociación ha incluido en su plataforma información y contenidos detallados sobre las prestaciones en este terreno, además de los tradicionales del hogar, los automóviles, etc.

Viajar seguros

En el portal estamos-seguros hacen hincapié en que "por mucho que uno planifique, estudie, prevea y se prepare, un viaje puede terminar siendo tristemente inolvidable por motivos inesperados: su cancelación, la pérdida del equipaje, un accidente, un problema de salud sufrido en el destino". Y, en ese sentido recuerda que así lo recomienda el Ministerio de Asuntos Exteriores en su campaña Viaja Informado, Viaja Seguro (#ViajaSeguro), con la que colabora la entidad.

Entre otros aspectos, en la web se nos recuerda que un viajero "no va bien protegido si no tiene previstos en su seguro" la asistencia médica, la repatriación, la cobertura por daños o la cancelación del viaje por el organizador.

Para evitar este tipo de riesgos, se recomienda tener en cuenta que hay países o destinos en los que el seguro es obligatorio; que hay destinos donde la atención médica es muy cara o con problemas de infraestructuras; las dificultades que se pueden encontrar si el viaje incluye deportes extremos o de riesgo.

De acuerdo a los datos de la asociación, "la mitad de los sucesos asegurados en viajes tiene que ver con indisposiciones y enfermedades. Otra cuarta parte se refiere a accidentes, que también suelen concitar la necesidad de asistencia sanitaria", sumados a los robos.

Desde la organización también han recordado a Efetur que las "reclamaciones que reciben las aseguradoras procedentes de los seguros de asistencia en viaje es mínima, si se compara con la cantidad de casos que atienden". Y cita, con datos de la Dirección General de Seguros en su último Informe de reclamaciones, publicado el pasado junio, "en 2018 el supervisor de seguros apenas recibió 189 reclamaciones vinculadas al seguro de asistencia".

Unespa representa a más de 200 entidades aseguradoras y reaseguradoras que reúnen cerca del 97 % del volumen de negocio asegurador en el mercado español.