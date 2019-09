Unos 1.500 turistas austriacos, divididos en decenas de grupos, viajarán en la primavera de 2020 a Cantabria para conocer la comunidad autónoma y su entorno, gracias a un acuerdo cerrado con el grupo bancario Raiffeisen, y que ha sido presentado este jueves cerca de Viena.

Raiffeisen Reisen, la agencia de turismo del homónimo grupo bancario, el tercero del país alpino, ofrece desde 1995 viajes organizados para grupos de entre 20 y 35 personas, con media pensión y dirigidos a clientes de la entidad financiera.

"España nos pareció un destino muy atractivo y creemos haber encontrado para ello una lugar muy bonito de España", explica a Efe Bernd Knoflach, gerente general de Raiffeisen Reisen.

La empresa austríaca organizó este jueves en el castillo de Thalheim, a unos 60 kilómetros al este de Viena, un evento para presentar este viaje ante un centenar de directores de sucursales bancarias de Raiffeisen en la zona este de Austria.

El acto incluyó no solo la presentación de Cantabria, y también del País Vasco, como destino turístico, sino también una actuación de la soprano española Amaia Urtiaga y una cata de vinos.

Santander, el centro del itinerario

Santander será el centro de estos viajes de primavera, de siete días de duración cada uno, que comenzarán de forma consecutiva el próximo 18 de abril y terminarán el 6 de junio.

Los visitantes se hospedarán las siete noches en un céntrico hotel de la ciudad y viajarán cada día a un lugar diferente como las cuevas de Altamira, Bilbao o Vitoria, por un precio completo del viaje de 1.290 euros que incluye traslado al aeropuerto, alojamiento y numerosas actividades como la entrada a la cueva Patrimonio de la humanidad o al Museo Guggenheim.

Será la segunda vez que los clientes de este programa de Raiffeisen pongan rumbo a España, puesto que en la primavera de 2006 se organizó un viaje a Cataluña y Aragón.

Los viajeros son clientes del banco que proceden de las zonas rurales de Austria, y que en su mayoría superan los 60 años de edad, explicó Knoflach. De hecho, los grupos que reservan estos viajes suelen estar compuestos por las mismas personas año tras año. "Entre un 80 y un 90 % de los clientes participan cada año en nuestros viajes", asegura el jefe de Raiffeisen Reisen.

Con este viaje al norte de España, la entidad austríaca espera facturar en torno a unos dos millones de euros. "Ya tenemos muchas reservas, incluso antes de la presentación del viaje. Estamos muy satisfechos", dijo Knoflach.

Con la esperada llegada de miles de visitantes nuevos de Austria, Turismo de Cantabria pretende impulsar el turismo de temporada baja, más allá de los meses fuerte del verano.

"La idea es crecer fuera de temporada. Todos nuestros esfuerzos los estamos dirigiendo a crecer en los meses previos", ha dicho a Efe Eva Bartolomé, directora general de Turismo de Cantabria, al margen de la presentación de hoy en el castillo Thalheim, situado en la localidad de Kapelln.

El perfil de turista que busca es aquel con un poder adquisitivo alto, precisamente el tipo de clientes que frecuenta los viajes organizados por Raiffeisen, asegura la directora.

La directora aclara que desde hace tres o cuatro años están cambiando los destinos más demandados por los turistas, que buscan algo más que buen clima y buena gastronomía.

"Nuestra ventaja competitiva respecto a otros destinos de sol y playa es que tenemos mucho más que eso. Quién quiera ir a la playa puede hacerlo, pero además se pueden hacer visitas culturales o actividades en la naturaleza", resume.

Nuevas conexiones

Otro factor a favor de la región es que a partir de abril de 2020, Santander y Viena estarán directamente conectados, con una vuelo directo de la aerolínea de bajo coste austríaca Laudamotion, que pertenece el grupo irlandés Ryanair.

Una de las viajeras que está planeando participar en el programa de Raiffeisen en la próxima primavera es Pauline Dolinar, una guía turística, que espera llevar a un grupo de veinte personas a Cantabria y País Vasco el año que viene.

"El norte de España me parece maravilloso como destino. He estado ya en Andalucía y en Barcelona, pero no conozco todavía el norte del país, y lo quiero ver", explica esta austríaca a Efe.

El grupo que dirige, con edades de entre 45 y 70 años, suele viajar varias veces por año -no solo con este programa Raiffeisen- y otorga gran valor a la gastronomía a la hora de elegir sus destinos, destaca Dolinar