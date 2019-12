En 2019 no hubo cursos de zoofilia en los colegios ni los militares sobrevivieron a jornadas de lucha contra los incendios solo a base de sándwiches de chorizo. El año que termina tampoco se descubrió que la mayoría de las denuncias por violencia machista son falsas ni que las manadas extranjeras son más numerosas que las de violadores españoles. Franco siguió siendo considerado jefe de Estado solo tras la guerra civil y las Trece Rosas continuarán siendo recordadas como represaliadas, no como asesinas.

Son algunas de las falsedades que intentaron cambiar el relato de los hechos en 2019, pero EFE Verifica buscó datos para demostrar que no eran ciertos:

1.- No se archivó el 86 % de denuncias por violencia de género, solo el 1,3 %

En el debate electoral celebrado en noviembre, el líder de Vox, Santiago Abascal, aseguró que la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ha convertido a muchos hombres en presuntos culpables y que hay un 86 % de denuncias archivadas.

Pero ese dato es falso: Según el Informe sobre Violencia de Género del CGPJ correspondiente a 2018 , en los Juzgados de lo Penal resultaron archivadas definitivamente 385 denuncias, lo que supone el 1,3 % del total de 30.171 casos terminados ese año.

Este informe, elaborado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, revela que, del total de sentencias dictadas en 2018, el 57,14% fueron condenatorias (16.586).

Aquí puedes leer la información completa.

2.- Las Trece Rosas no torturaron, violaron ni asesinaron

Las Trece Rosas, un grupo de jóvenes mayoritariamente comunistas y socialistas que fueron fusiladas al término de la guerra civil en Madrid, no cometieron torturas, violaciones ni asesinatos, como aseguró el secretario general de Vox, Javier Ortega-Smith, el pasado 5 de octubre.

"Las Treces Rosas lo que hacían era torturar, violar y asesinar vilmente (...) cometieron crímenes brutales en las checas", ha dicho el dirigente de Vox en una entrevista en Los Desayunos de TVE.

El 5 de agosto de 1939, cuatro meses después del final de la guerra civil, fueron fusiladas en Madrid estas trece jóvenes, doce de ellas militantes del PCE o las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), organización que agrupaba a las juventudes socialistas y comunistas.

Dos días antes, las posteriormente conocidas como "Trece Rosas" habían sido condenadas a muerte con la acusación de ser "responsables de un delito de adhesión a la rebelión" en un Consejo de Guerra sumarísimo contra 58 procesados y por el que fueron ejecutados también 43 hombres. En ningún momento se las acusó de crímenes como los que les atribuye Ortega-Smith, según la propia sentencia, publicada por Newtral, y expertos consultados por EFE.

Aquí puedes leer la información completa.

3.- No hay datos que demuestren que ha habido más de 100 manadas en España desde 2006 ni que el 70 % de los imputados sean extranjeros

No hay ninguna estadística oficial específica sobre imputados en agresiones sexuales múltiples , por lo que es imposible sostener que el 70 % son extranjeros, como hizo Abascal en el debate electoral de noviembre. Sí hay estadísticas oficiales sobre el conjunto de agresiones sexuales. Y todas ellas reflejan lo contrario: que la mayoría de los autores son españoles.

Así, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del total de 2.917 adultos condenados en 2018 por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, 2.184 eran españoles y el resto extranjeros (un 25,1 %). En el caso de los menores, el porcentaje era del 23,5 %: Solo 96 extranjeros de un total de 408 condenados.

En defensa de las afirmaciones de Abascal, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, difundió un mensaje en Twitter en el que aseguraba que el Ministerio del Interior había publicado que los agresores en manada eran españoles en un 31 % y, por tanto, extranjeros en un 69 %.

Pero ese dato era una mera extrapolación sacada de contexto: Vox alude a un informe editado por Interior y elaborado por expertos universitarios, que estudian únicamente ataques sexuales en los que el agresor era desconocido para la víctima. Los autores analizan una muestra de atestados policiales de 2010 que cumplen con ese supuesto y, entre ellos, los que además reflejan agresiones múltiples. Es en este último grupo de agresores donde un 31 % resulta ser español.

Además, hay que tener en cuenta que las agresiones sexuales entre desconocidos son minoritarias, como reflejan las investigaciones internacionales en la materia, según precisa la doctora en Derecho y Criminología Andrea Giménez-Salinas, coautora del informe. No son por tanto representativas de la presencia de extranjeros en el conjunto de manadas.

También en relación con las "manadas", han proliferado mensajes que denunciaban la supuesta participación frecuente de menores extranjeros no acompañados en este tipo de agresiones sexuales múltiples en España, una acusación que no puede comprobarse por la falta de datos sobre este delito concreto pero que según los expertos carece de fundamento.

4.- Los colegios de Madrid no dan cursos que hablen de "zoofilia"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, aseguró el pasado 22 de mayo que "los amigos de Isa Serra", la cabeza de lista de Podemos en las elecciones autonómicas celebradas ese mes, impartían talleres en los colegios donde hablan de "zoofilia y parafilia" , algo que es falso.

"A nuestros niños, con 8 años, se les dan unos cursillos en los que les dicen que tienen que probar a ser niña, y a la niña ser niño, y todo esto con 8 años. Y probar nuevas prácticas sexuales y explicárselas a las demás. Y hablan de zoofilia, de parafilia... Todo esto se lo cuentan en talleres de los amigos de Isa Serra", dijo Monasterio.

La afirmación de la entonces candidata de Vox era incorrecta por varias razones: no se imparten cursos de sexualidad en educación Primaria, los cursos sobre sexualidad que se imparten en Secundaria no hablan de "zoofilia" y la ONG que forma a los voluntarios que imparten estos talleres no tiene vinculación con Podemos. El origen de las críticas de Monasterio está en el "Guión para las charlas de prevención del acoso escolar homofóbico" elaborado por el Colectivo de LGTB+ de Madrid (COGAM) .

Aquí puedes leer la información completa.

5.- Franco no era jefe de Estado en 1936

Los magistrados del Tribunal Supremo que suspendieron cautelarmente la exhumación de Franco el pasado 4 de junio afirmaban en su auto que el dictador fue "jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936" , en plena Guerra Civil y cuando el poder constitucional residía todavía en la Segunda República, presidida por Manuel Azaña.

Pero Franco no puede ser considerado jefe del Estado español en esa fecha: fue Azaña quien ostentó ese cargo de forma legítima casi hasta el final de la contienda, defienden historiadores, juristas y expertos en Relaciones Internacionales consultados por EFE.

Aquí puedes leer la información completa.

6.- No hay pruebas de que un policía fuera herido por "fuego amigo" en Barcelona

Ninguna prueba avala los mensajes de usuarios que afirmaron en las redes, en los días posteriores a las protestas registradas en Barcelona por la "sentencia del procés", que el policía nacional ingresado grave en un hospital de Barcelona como consecuencia de un impacto en la cabeza resultó herido, en realidad, por el disparo accidental de otro agente.

Barcelona vivió el viernes 18 de octubre la jornada de mayor tensión desde que comenzaron los disturbios. Esa noche, un agente antidisturbios recibió un impacto en la cabeza que le dejó inconsciente. Mientras que la Policía Nacional aseguró desde el principio que la causa fue un objeto pesado lanzado contra él por participantes en los altercados, decenas de publicaciones en las redes intentaban demostrar que, en realidad, al agente le hirió una pelota de goma disparada de forma involuntaria por otro policía situado tras él.

Pero no hay ninguna prueba que sustente ninguna de las afirmaciones que apoyan la hipótesis del "fuego amigo".

Aquí puedes leer la investigación completa de EFE Verifica.

7.- Greta Thunberg no es nieta de Soros

Uno de los bulos que más se han viralizado este año sobre Greta Thunberg surge de una fotografía en la que la activista sueca aparece abrazada al magnate George Soros, uno de los filántropos liberales más conocidos del mundo y más criticados por populistas de derechas y dirigentes autoritarios por proyectos de educación y defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, está manipulada: en la fotografía original , publicada por Thunberg en Twitter en diciembre de 2018, aparece junto al exvicepresidente de Estados Unidos Al Gore, reconocido activista contra el cambio climático.

Pero este es solo una de las numerosas mentiras que las redes han difundido durante este año sobre Thunberg. Aquí puedes encontrar otras .

8.- La comida de los militares de la UME en Cataluña no fue un sándwich de chorizo

Medios digitales y redes sociales difundieron el pasado julio la imagen de la comida que, supuestamente, recibieron los miembros de la Unidad Militar de Emergencias que trabajaron en la extinción del incendio de Tarragona a finales de junio: un sándwich con cinco lonchas de chorizo y un bizcocho .

La información era incorrecta: la fotografía no fue tomada en el incendio de Tarragona, sino en el de Gavilanes (Ávila), y el sándwich fue lo que desayunaron los militares, no su comida.

Aquí puedes leer la información completa.

9.- Madrid Central no aumentó la contaminación

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente del PP, Pablo Casado, defendían en julio que el plan Madrid Central de restricción del tráfico puesto en marcha por el anterior gobierno municipal de Manuela Carmena había aumentado la contaminación, pero los datos de las propias estaciones de medición mostraban que la polución había disminuido en la capital.

No en vano, el nivel de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) correspondiente al segundo trimestre de 2019 -el Gobierno municipal de Manuela Carmena empezó a multar a los infractores el 16 de marzo- es el más bajo desde 2010, comparado con cualquier otro trimestre de la última década, tanto en la estación de Plaza del Carmen (la única dentro de Madrid Central) como en el valor medio de toda la red.

Aquí puedes encontrar la información completa.

10.- La UE no ha dado tarjetas de crédito a refugiados por 1.550 millones de euros

En las semanas previas a las elecciones europeas de mayo, medios digitales de diversos países europeos publicaron informaciones en las que se acusaba a las autoridades comunitarias de entregar tarjetas de crédito a personas migrantes, sobre todo a refugiados sirios, por una cantidad aparentemente desorbitada. Así lo denunció el Gobierno húngaro.

La noticia, que se replicó en un formato casi idéntico en varias plataformas de Suecia , Holanda , Italia , República Checa o España, contenía afirmaciones como que la Unión Europea habría entregado tarjetas prepago por un valor de 1.550 millones de euros a 2 millones de migrantes en situación irregular.

Se trata de una mentira viralizada por toda Europa: la realidad es que la UE ha destinado 122 millones de euros en ayudas abonadas mediante tarjetas prepago a solicitantes de asilo en territorio griego. Solo en ese país y no con tarjetas de crédito.