Un vídeo viral que ha circulado varias veces en las últimas semanas de la campaña presidencial en EE.UU. y muestra al candidato demócrata, Joe Biden, aceptar ser el líder de "la organización de fraude electoral más amplia en la historia de la política estadounidense" ha sido sacado de contexto. Se trata de un "desliz" del político durante un pódcast.

La pieza audiovisual fue compartida de nuevo este miércoles en Twitter por la portavoz nacional del Partido Republicano, Elizabeth Harrington, en medio de las acusaciones de fraude que el propio presidente y candidato Donald Trump ha hecho en medio de un apretado y lento recuento gracias al aumento de la votación anticipada por correo.

"Hace 2 semanas, Joe Biden se jactó de tener 'la organización de fraude electoral más amplia e inclusiva en la historia de la política estadounidense'", dice el mensaje de Harrington, retuiteado en pocas horas unas 5.000 veces, junto al vídeo de 24 segundos, que ya cuenta con más de 8,8 millones de visualizaciones.

En el material, que originalmente fue compartido por la cuenta del Comité Nacional Repúblicano, se ve a Biden hablando a la cámara mientras está sentado con un fondo azul que contiene su logo de campaña.

El mismo fragmento ya había sido compartido por el propio Trump el pasado 24 de octubre, al igual que por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, con el mensaje : “¡Qué terrible que Biden diga esto! ¿Elección amañada?".

Incluso Eric Trump, uno de los hijos del mandatario, también se hizo eco del video en su cuenta de Instagram esa misma semana, destacando el supuesto rol de Biden en un eventual fraude electoral.

En realidad, el vídeo contiene solo una pequeña parte de la entrevista de casi 27 minutos en la que Biden explica cómo ha luchado contra el fraude y la abstención electoral en " Pod Save America ", un pódcast progresivo conducido por varios exasesores del exmandatario Barack Obama.

El fragmento viral forma parte de una respuesta más extensa que Biden dio a Dan Pfeiffer, presentador del programa y exasesor de comunicaciones de Obama, en el episodio del 24 de octubre a la pregunta de qué le diría a las personas que aún no han votado o que no tienen planes de hacerlo.

El clip en cuestión corresponde al minuto 19:13 de la grabación, cuando Biden asegura: "En segundo lugar, estamos en una situación en la que nos hemos unido, y ustedes lo hicieron por nuestra Administración, la Administración del presidente Obama antes de esto. Hemos reunido, creo, la organización de fraude electoral más extensa e inclusiva en la historia de la política estadounidense".

Cuando el demócrata dice "organización de fraude electoral" se refiere a los sistemas implementados para ayudar a las personas que tienen problemas para votar y al equipo jurídico especial que su campaña puso en marcha para afrontar posibles litigios una vez se conozcan los resultados definitivos.

Algunos medios estadounidenses han calificado la expresión como un "desliz" del político, de modo que donde dice "fraude electoral" quiso decir "protección electoral", teniendo en cuenta el contexto de sus afirmaciones.

Así lo afirma incluso Fox News , la cadena de televisión favorita de Trump, que sostiene que el candidato demócrata se quiso referir en realidad al programa "masivo" de "protección electoral" que Biden ha lanzado durante su campaña, con un gran equipo de abogados preparados para dar una batalla legal en caso de que se impugnen las elecciones.

A ello alude el propio Biden cuando, al final del vídeo, pide denunciar cualquier intento de intimidación: "Entonces, no se deje intimidar. Si de hecho tiene cualquier problema vaya a... no tengo el número pero es 833-DEM-VOTE... Llame a ese número. Tenemos más de mil abogados, más de mil de ellos, responderán el teléfono, si cree que hay algún desafío para su voto", finalizó.

Además, la cadena conservadora recuerda que el aspirante demócrata ha cometido errores similares en varias ocasiones en sus declaraciones públicas.

En el vídeo viral, Biden también anima a las personas a verificar su lugar de votación con anticipación a través de los recursos dispuestos en la web por el Comité Nacional Demócrata, para luego destacar el trabajo hecho por la Administración Obama, como específicamente muestra el vídeo viral.

EE.UU. continúa sumido en la incertidumbre por el recuento de los sufragios, lo que ha generado una de las citas electorales más tensas de la historia reciente del país, incluso con posibilidades de conatos de violencia.

Poco después del cierre de los colegios electorales, Trump puso en duda la legalidad del recuento y advirtió de un "fraude" electoral, sin aportar pruebas de ello.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!