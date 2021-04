¿Qué verificamos?

La convocatoria de las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid ha retrasado la entrega de ayudas directas por valor de 600 millones de euros destinadas a la recuperación de la hostelería por la crisis de la pandemia.

Conclusión

No existe ningún documento aprobado por la Comunidad con esas ayudas, objeto de una negociación presupuestaria autonómica que no había finalizado. En esas conversaciones la cuantía destinada de forma directa a la hostelería era de 85 millones de euros, siete veces inferior a 600 millones. Tampoco se llega a ese volumen de fondos solo para la hostelería en los planes de la Administración central según lo expuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

No es cierto que el adelanto electoral en Madrid haya supuesto el retraso del reparto de 600 millones de ayudas directas a la recuperación por la crisis de la pandemia a la hostelería de la Comunidad, como denuncia un bar cuya fotografía se ha viralizado en redes sociales y servicios de mensajería instantánea.

Esa afirmación ampliamente difundida alude a un cruce de acusaciones entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la jefa del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso, sobre las supuestas consecuencias de la convocatoria de los comicios.

Sánchez imputa a Díaz Ayuso haber bloqueado la llegada de 600 millones de euros de ayudas del Gobierno a la Comunidad de Madrid para el conjunto de pymes y autónomos -no solo a la hostelería-, algo que niega la presidenta autonómica.

En la imagen viralizada se pueden ver tres carteles en la entrada de un bar del centro de Madrid en el que se responsabiliza a Díaz Ayuso de la mala situación de la hostelería de la Comunidad.

En uno de esos letreros se indica que "gracias al capricho de una persona de convocar elecciones" en la Comunidad "los 600 millones de ayudas directas que se iban a otorgar en abril a la hostelería por parte del Gobierno central se retrasarán meses porque la competencia de distribuirlas es de las comunidades".

Otro cartel apunta que "si la hotelería en Madrid no se ha cerrado es por la negativa de dar ayudas directas" por parte de la Comunidad y "no porque se quiera 'salvar' los negocios".

"Lo sentimos... Si en algo nos equivocamos la culpa es de Ayuso", acusa uno de los letreros, el primero por orden de lectura.

Tras la amplia repercusión de la fotografía, el bar ha denunciado en su perfil de Facebook que ha recibido "amenazas" por "decir lo que uno piensa".

Están amenazando al bar "La lata de cascorro" por decir verdades como puños sobre la gestión de Ayuso.



Ya tenéis un nuevo cliente, necesitamos hosteleros valientes y honestos. pic.twitter.com/EHNfYr6uK9 — Diego FS (@DiegoFSRB) April 5, 2021

Esa publicación también ha sido difundida en Twitter.

La Comunidad no ha decidido ninguna cantidad para estas ayudas

Las ayudas directas a la hostelería en la Comunidad de Madrid formaban parte de una negociación presupuestaria autonómica que fue interrumpida por la convocatoria electoral, en la que se planteaba la necesidad de dedicar 85 millones de euros al sector, una cantidad siete veces inferior a los 600 millones de euros citados, pero que en ningún caso estaba decidida.

Por otra parte, el conflicto entre la Administración central y la autonómica no se ha resuelto, después de que Díaz Ayuso pidiera explicaciones a la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, por las afirmaciones de Sánchez.

El 25 de enero, el Gobierno de coalición de Partido Popular y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid presentó un principio de acuerdo para aprobar los presupuestos regionales de este año .

A partir de ese momento comenzó una negociación con Vox, cuyos votos eran necesarios en la Asamblea de Madrid para aprobar estas cuentas.

En esos cálculos provisionales figuraba un plan para destinar 85 millones de euros a la hostelería y la restauración, dentro de un grupo de ayudas directas a las pymes en las que también se incluían 30 millones para el comercio y 35 millones para la industria.

Además, PP y Ciudadanos habían pactado una ayuda de hasta 3.200 euros a los autónomos a fondo perdido, que supondría un desembolso público de otros 85 millones de euros.

En total eran 235 millones de euros de ayudas directas para pymes y autónomos, en un proyecto que también destinaba fondos a políticas activas y formación hasta sumar una cantidad cercana a los 600 millones de euros.

Es decir, que esos 600 millones de euros eran en realidad para un plan que comprendía más conceptos, en el que las ayudas directas solo llegaban hasta los 235 millones y de ellos los destinados a la hostelería y la restauración se limitaban a 85 millones.

Pero es que además esas cifras podrían haber experimentado variaciones como resultado de la negociación con Vox.

Aunque no se han hecho públicos documentos con estas cantidades, sí han sido divulgadas por Ciudadanos.

Así lo hizo el exconsejero de Economía Manuel Giménez, de este partido, en una entrevista en El País, el 8 de febrero.

Un enfrentamiento entre gobiernos que no ha sido resuelto

Ciudadanos también ha informado en varias ocasiones de que estas cantidades, de haberse aprobado, hubieran surgido de las arcas autonómicas, gracias a la posibilidad de disponer de más fondos una vez que el Gobierno suspendió la regla de gasto para 2021.

Por esta razón hay que diferenciar dicho cómputo de las declaraciones realizadas por Pedro Sánchez el 20 de marzo, durante la presentación del candidato socialista a las elecciones autonómicas, Ángel Gabilondo.

"Con el adelanto electoral lo que ha hecho ha sido bloquear las ayudas aprobadas por el Gobierno de España para la Comunidad de Madrid", dijo Sánchez en referencia a Díaz Ayuso .

"Ni más ni menos que se ha bloqueado 600 millones de euros en ayudas a pymes, autónomos, a comercios... 600 millones de euros para Madrid, para el tejido productivo", añadió.

Subrayó que esos fondos "están bloqueados como consecuencia de los intereses partidistas de la presidenta de la Comunidad de Madrid".

Sánchez se refirió una vez más en su intervención a dicho bloqueo cuando en su elogio a Gabilondo remarcó que el candidato socialista "quiere gobernar para todos", entre los que enumeró a bares, hoteles y restaurantes "que necesitan con urgencia las ayudas directas que la Comunidad de Madrid, en manos de la derecha, ha bloqueado como consecuencia de estas elecciones anticipadas".

"Es falso", respondió Díaz Ayuso en un tuit.

Sánchez ha dicho que "la Comunidad de Madrid ha bloqueado ayudas del Gobierno. 600 millones de euros que ahora están parados por los intereses partidistas de la presidenta".



Es falso. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 20, 2021

Tres días más tarde, la presidenta madrileña instó a Calviño a que justificara por qué el adelanto electoral bloquea esas ayudas.

En una carta, la dirigente autonómica pedía a la titular de Asuntos Económicos que aclarara las palabras del presidente.

Díaz Ayuso solicitaba una explicación de por qué Sánchez "conoce de antemano la cuantía total" de las ayudas directas a empresas y autónomos que el Gobierno de la nación destinará a la Comunidad de Madrid, "cuando el Real Decreto-Ley que el Gobierno propuso para su aprobación, indica que la cuantía que recibirá cada comunidad autónoma se determinará en una orden de la ministra de Hacienda, la cual aún no se ha hecho pública".

También preguntaba: "¿Qué base legal pretende usar el presidente del Gobierno para bloquear las ayudas a las empresas y autónomos madrileños? No existe en nuestro ordenamiento jurídico nada que autorice a cometer semejante atropello".

Por el momento la presidenta madrileña no ha recibido respuesta a esa carta, según confirman fuentes de la Comunidad de Madrid.

El Gobierno tampoco ha explicado públicamente cómo se han realizado esos cálculos ni qué norma sería un impedimento para que el Ejecutivo autonómico recibiera dichos fondos.

Por otra parte, el Ministerio de Asuntos Económicos no ha contestado todavía a la consulta realizada por EFE sobre esta cuestión.

En cualquier caso, las ayudas directas previstas para la recuperación de la hostelería en la Comunidad de Madrid no cuentan aún con una cantidad asignada y en los planes conocidos ese volumen de dinero no superaría los 85 millones de euros, por lo que no se puede afirmar que la convocatoria electoral haya retrasado la llegada de 600 millones solo para ese sector.

