La vitamina C no evita contraer el nuevo coronavirus. EFE/Isabel Díaz

¿Qué verificamos?

La vitamina C protege frente al contagio del coronavirus. El limón en agua caliente combate el cáncer. El covid-19 surge de la fusión de material genético de una serpiente y un murciélago

Conclusión

Todo es falso

La vitamina C no protege frente al contagio del COVID-19 ni el limón combate el cáncer, como asegura una supuesta estudiante de medicina china en otro audio de WhatsApp que se ha viralizado en los últimos días.

Las insólitas recomendaciones de una mujer que se presenta a sí misma como "Laila Ahmadi” en las que anima a consumir “vitamina C natural” para fortalecer el sistema inmunológico y prevenir el COVID-19 han circulado en distintos idiomas, tanto en formato audio como texto.

Laila, quien dice ser una "estudiante de Ciencias Médicas de la Universidad de Zanjan" (un centro académico iraní), también alude a los consejos del “profesor Chen Horin, CEO del Hospital Militar de Beijing", sobre los beneficios del limón para luchar contra el cáncer.

“Rodajas de limón en un vaso de agua tibia pueden salvar su vida” y “el limón caliente puede matar células cancerígenas” son algunos de los supuestos beneficios de este cítrico, explica la estudiante, parafraseando en teoría al citado médico.

Por otro lado, Laila se aventura a afirmar que si todavía no hay vacuna para el coronavirus es por “la mutación genética que lo hizo muy peligroso. Esta enfermedad parece ser causada por la fusión del gen entre una serpiente y un murciélago, y ha adquirido la capacidad de infectar a los mamíferos, incluyendo a los humanos”.

Finalmente, pide que se comparta su audio porque “quien recibe este mensaje tiene al menos la garantía de salvar la vida de alguien”.

Ningún alimento protege del virus

La vitamina C no sirve para evitar contagios por COVID-19.

El doctor Jaime Barrio, del Consejo Científico del Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem), explica a EFE que "no se ha demostrado que ningún alimento proteja del virus".

Tampoco hay estudios científicos que prueben que los suplementos vitamínicos ricos en vitamina C eviten contraer la gripe estacional, advierte este experto.

No obstante, existe cierto debate en medicina sobre las propiedades de la vitamina C para curar resfriados, una creencia muy extendida. Al parecer, las dosis grandes de vitamina C pueden ayudar a reducir la duración de un resfriado, pero no protegen de contraerlo, según la Biblioteca Nacional de Medicina de los EEUU.

Que el limón en agua caliente destruya células cancerígenas también es falso, como afirma la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

En cuanto al desencadenante de la epidemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) precisa en su sitio web oficial que los coronavirus son una extensa familia de virus comunes entre los murciélagos y otros animales, pero aclara que "todavía no se ha confirmado el posible origen animal del COVID-19".

Por lo tanto, es imposible afirmar que el origen del brote del nuevo coronavirus en Wuhan (China) sea un cruce “entre una serpiente y un murciélago”.

