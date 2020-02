Cuando empiezan a registrarse los primeros casos de coronavirus fuera de China, las falsedades sobre el coronavirus 2019-nCoV siguen propagándose en las redes sociales a toda velocidad con un peligroso efecto secundario: la "chinofobia".

Mientras, representantes del país donde se originó el brote, como el responsable de negocios de la embajada china en España, Yao Fei, recuerdan de que "el coronavirus no tiene pasaporte" y el enemigo común "no son los chinos", sino el virus, se están compartiendo bulos como los siguientes:

Una muestra del creciente alarmismo y rechazo a la comunidad china es la insólita advertencia, que se está extendiendo tanto por el boca a boca como en redes ( no exenta de humor ), acerca del peligro de recibir paquetes de AliExpress, el "Amazon chino", ya que al abrirlos podríamos contagiarnos de coronavirus.

De hecho, la OMS ha explicado en su guía para luchar contra los mitos que circulan sobre el coronavirus que es seguro abrir paquetes procedentes de China ya que "análisis previos demuestran que los coronavirus no sobreviven durante mucho tiempo en objetos, como cartas o paquetes".

Q: Is it safe to receive a letter or a package from China?

A: Yes, it is safe. People receiving packages from China are not at risk of contracting #2019nCoV.

From previous analysis, we know coronaviruses do not survive long on objects, such as letters or packages.#KnowTheFacts pic.twitter.com/RBBqjkd5JQ