La Academia General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra no ha publicado una efeméride en recuerdo de la División Azul, como afirma un mensaje difundido por Twitter que relaciona esta falsa publicación con un homenaje a los españoles que combatieron junto a los nazis convocado por grupos ultraderechistas.

Entre los usuarios de Twitter que se han hecho eco de esta afirmación se encuentra la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, quien ha publicado el siguiente mensaje en esta red social: "No hay normalidad democrática si en el seno de las Fuerzas Armadas se hace un homenaje como este a la División Azul, que combatió junto a los nazis".

"Daña la imagen de nuestro país aquí y en el exterior. No me cabe duda de que Defensa tomará medidas", concluye el mensaje de Belarra, que a su vez ha sido retuiteado por el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.

