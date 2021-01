¿Qué verificamos?

El papa Francisco fue arrestado el 9 de enero por posesión de pornografía infantil, fraude y otros delitos, según una noticia publicada en internet.

Conclusión

El pontífice no ha sido detenido. Esta noticia falsa surge en una web canadiense que ya ha difundido otras falsedades anteriormente.

En los últimos días circulan contenidos y comentarios en las redes sociales que afirman que el papa Francisco ha sido detenido, acusado de multitud de delitos de todo tipo, desde pornografía infantil y trata de menores hasta fraude fiscal y narcotráfico.

Se pueden ver publicaciones al respecto en TikTok , en Facebook , en YouTube , en Instagram y en Twitter .

El arresto policial del pontífice habría coincidido con un apagón eléctrico en la Ciudad del Vaticano, según los rumores difundidos.

?? #URGENTE



Histórico apagón en el Vaticano. Medios italianos apuntan que el Papa Francisco podría haber sido detenido. pic.twitter.com/Y14JCm1stw — MEDITERRÁNEO DIGITAL (@MediterraneoDGT) January 10, 2021

Algunas de las publicaciones incluían referencias al sonido de disparos por un posible tiroteo durante el apagón.

Los comentarios sobre el Vaticano se sucedieron desde el domingo 10 de enero en diferentes idiomas y desde muchos países.

El rastro de todas las publicaciones lleva a un mismo origen: la web Conservative Beaver , cuyo eslogan es "noticias de interés para los canadienses orgullosos de serlo".

Algunas de las publicaciones compartidas en redes sociales informaban del origen y enlazaban con en este sitio web de forma explícita , mientras que otras se limitaban a reproducir su contenido, total o parcialmente.

El origen del rumor

El domingo 10 de enero el portal Conservative Beaver publicó en su sección de opinión un artículo titulado "Apagón en el Vaticano: Papa arrestado por 80 cargos de tráfico de niños y fraude", en su traducción del inglés. Ese texto original está archivado en WayBack Machine, la biblioteca digital que documenta el estado de las páginas de internet por fechas, para poder comprobar las sucesivas alteraciones.

En la entradilla (primer párrafo) se indicaba que Jorge Mario Bergoglio había sido "arrestado el sábado en relación con una acusación de 80 cargos que incluyen posesión de pornografía infantil, trata de personas, incesto, posesión de parafernalia de drogas y fraude por delitos graves".

A continuación, se indicaba que "la Fiscalía Nacional de Italia confirmó que ordenó los arrestos y presentó los cargos" y que además del papa Francisco habían sido detenidos otros "oficiales de alto rango", quienes habían sido "puestos bajo arresto sin incidentes".

"El papa Francisco se encuentra actualmente en una prisión desconocida, siendo interrogado por agentes federales", se describía en la noticia, en la que se apuntaba a la participación de cuerpos militares y policiales italianos junto a agentes de Interpol y del FBI estadounidense. Asimismo, se exponía que la investigación era dirigida por Giuseppe Governale como principal fiscal antimafia de Italia.

Después de indicar que fue necesario realizar un apagón eléctrico en el Vaticano fue para proceder a las detenciones, la pieza concluía así: "El juez ha impuesto una prohibición de publicación en toda la UE. Afortunadamente, la prohibición no afecta a Canadá ni a EE.UU. y Conservative Beaver recibió la primicia exclusiva de esta historia a través de un contacto confidencial italiano".

La jurisdicción propia del Vaticano

Lo primero que hace sospechar de la veracidad de esta supuesta noticia es que la detención de un papa de la Iglesia católica, llevada a cabo en medio de un apagón y un tiroteo en el Vaticano, no haya trascendido en la prensa mundial, a excepción de una web canadiense. También da pistas el hecho de que la única fuente citada por el redactor (cuya rúbrica es skphjv ) sea "un contacto confidencial italiano".

Y el texto contiene otras falsedades evidentes que lo alejan de la realidad.

En primer lugar, ni la Fiscalía italiana ni los militares y policías italianos tienen jurisdicción para intervenir en la Ciudad del Vaticano, que es un Estado plenamente soberano e independiente, reconocido así por otros 182 estados del mundo (el último en hacerlo fue Mauritania en diciembre de 2019).

En febrero de 1929 , la Santa Sede e Italia firmaron el Tratado de Letrán -conocido también como Pactos Lateranenses -, por el que el Vaticano obtiene la prerrogativa de Estado libre y en el que el Estado italiano no tiene intervención alguna .

En el caso de que un arresto hubiera tenido lugar, el cuerpo encargado de realizarlo solo hubiera podido ser la Gendarmería vaticana. Si existiese una instrucción judicial en Italia u otro país e Interpol asumiese las pesquisas, la detención correspondería a los gendarmes vaticanos.

Otro claro error del texto es que llama "agentes federales" a los policías italianos. Aunque Italia sea una república con bastante descentralización, no se estructura de forma federal ni tienen esa denominación sus organismos unitarios, entre ellos los tres cuerpos estatales con funciones policiales ( Polizia di Stato , Carabinieri y Guardia di Finanza ).

Además, en una operación que presuntamente ha tenido lugar en enero de 2021, Governale es citado como jefe de la DIA ( Direzione Investigativa Antimafia ), cuando había cesado en el cargo el 1 de octubre de 2020 , fecha en la que fue sustituido por Maurizio Vallone.

Y todo ello teniendo en cuenta que la detención de un jefe de Estado por una investigación en un ordenamiento judicial ajeno supondría un grave conflicto diplomático que no podría pasar desapercibido en internet.

Francisco sigue con su agenda

El 10 de enero, el día en que Conservative Beaver publicó su noticia, el papa Francisco rezó el ángelus desde la biblioteca del Palacio Apostólico, como se puede ver en YouTube .

La agenda pública de Francisco continuó también con normalidad el lunes 11, con cinco recepciones en audiencia esa mañana, como se puede ver en el boletín diario que da cuenta a posteriori de su jornada.

El pontífice también estuvo activo el domingo y el lunes en Twitter y publicó varios tuits. Cierto es que pueden ser programados con antelación y que pueden ser escritos por su equipo de comunicación, pero es una muestra más de la normalidad que continuaba en el Vaticano.

Este es el gran significado de la #Navidad: Dios se hace hombre para que nosotros podamos ser hijos de Dios. — Papa Francisco (@Pontifex_es) January 10, 2021

El inexistente apagón

No hubo un apagón eléctrico en el Vaticano el sábado por la noche. El rumor sobre el corte de suministro eléctrico en la Santa Sede surgió de internautas que captaron que la emisión en directo de una cámara fija en el Vaticano mostraba esa noche el área a oscuras, según investigó Lead Stories . Hicieron capturas de pantalla y las publicaron en redes sociales.

El bloguero Mountain Butorac explicó en The Catholic Traveler que en la transmisión en vivo del sábado por la noche -disponible en YouTube - la exposición de luz de la cámara era más baja de lo normal, como ha ocurrido en otras ocasiones, normalmente cuando hay lluvia o tormentas, pero que, de todas formas, sí se podía apreciar que la luz eléctrica permanecía en algunos puntos de la Ciudad del Vaticano.

De este modo, en primer lugar fueron publicados los comentarios en las redes sociales sobre por qué podría haber poca luz en el Vaticano y, unas horas después, apareció la noticia de la web canadiense en la que se fabula con un arresto del jefe del Estado de la Santa Sede.

El texto, plagiado de otras noticias

Para dar verosimilitud al texto, quien redactó la noticia en Conservative Beaver copió y pegó frases enteras de una reciente detención ocurrida en Alabama, como puede comprobarse con una sencilla búsqueda en internet.

"Estos individuos son realmente los peores de los peores en la sociedad; puedo prometerles que no dejaremos de atacar la trata de personas hasta que pongamos fin a este comercio despreciable (...) mi departamento se esforzará por proteger a nuestros ciudadanos, especialmente a aquellos que más nos necesitan, nuestros hijos", son frases que Conservative Beaver atribuye a Governale.

Sin embargo, estas declaraciones literales fueron pronunciadas solo tres días antes, el 7 de enero, por el sheriff Kevin Turner, del condado de Madison, en Alabama, según reportó el canal local WHNT, citado por Fox 23 News , tras la detención por 75 cargos judiciales, entre ellos posesión de pornografía infantil, de un hombre de 60 años, Grady Paul Gaston.

Una web reincidente en la creación de bulos

Conservative Beaver no se limitó a fabular la noticia una vez, sino que siguió actualizándola.

Así, después de que Bergoglio tuiteara durante el domingo con normalidad, la web canadiense publicó una nueva versión con un párrafo en el que apuntaba la posibilidad de que su equipo de comunicación estuviera utilizando una herramienta que permite programar tuits, TweetDeck, para dar apariencia de normalidad.

La noticia falsa actualizada añadía otro párrafo para dar continuidad al bulo: "El papa Francisco todavía se encuentra en custodia federal en Italia, por lo que no se le ha visto en vídeo. El FBI está en camino para el interrogatorio, según las fuentes".

Más tarde, en una nueva actualización de este miércoles día 13, el autor se hace eco de las primeras acusaciones de falsedades a su artículo realizadas por, entre otros, el verificador indio Logically India y les acusa de no aportar pruebas suficientes que demuestren que la detención del papa es falsa.

Como remate, el autor cierra su última versión con esta conclusión para que sus lectores reflexionen: "Entonces, ¿el Papa fue arrestado? Depende a quién creas, a los principales medios de comunicación o a los sitios de noticias alternativos que lo arriesgan todo para decirte la verdad".

La web Conservative Beaver fue creada en septiembre de 2020 y en solo cuatro meses ya ha acumulado un historial de bulos significativo.

Por ejemplo, en diciembre ya publicó que el expresidente estadounidense Barack Obama había sido arrestado por espionaje. Y antes, en noviembre, difundió un presunto arresto del magnate húngaro George Soros por interferencia en las elecciones estadounidenses y también una detención de Hunter Biden, hijo del presidente electo estadounidense, Joe Biden, asimismo por posesión de pornografía infantil.

Lead Stories informó de que la web Conservative Beaver, creada en Montreal (Quebec), estaba a nombre de Zayden Thornton y de que en el directorio Dibiz (de tarjetas de presentación online) figuraba con una fotografía de perfil irreal , creada por computación, de las que se crean de manera artificial, aleatoria y automatizada cada vez que se clica en páginas como Esta Persona No Existe .

