Un vídeo viral en redes sociales recopila en forma de noticiario fotos y grabaciones de supuestos casos de fraude electoral en los comicios estadounidenses, pero son tan solo una sucesión de acusaciones sin pruebas, imágenes fuera de contexto, datos tergiversados y errores puntuales que fueron corregidos.

En redes sociales y plataformas de mensajería instantánea se ha compartido en la última semana un vídeo de siete minutos en español, con un formato de programa televisivo de noticias, realizado para la web de BLes Mundo y titulado "Gran estafa al pueblo americano: fraude masivo deja expuesto a Biden y a los demócratas".

El noticiero, presentado por una mujer, recopila denuncias de fraude electoral que circularon los días posteriores a los comicios del 3 de noviembre para negar la legitimidad del triunfo de Joe Biden frente a Donald Trump por presuntas irregularidades de todo tipo.

Así, los autores del vídeo utilizan fotografías y distintas grabaciones para afirmar que hubo manipulación del voto por correo en Míchigan y alteraciones de datos durante los recuentos realizados en ese estado, en Wisconsin y en Pensilvania, así como un supuesto reconocimiento público del propio Biden como promotor de una estrategia global de fraude.

El vídeo está publicado en la propia web de Bles Mundo y ha sido viralizado a través de Telegram , YouTube , Facebook y Twitter .

Además, antes de dar paso a las distintas denuncias, la mujer recuerda que el republicano Trump, candidato a la reelección como presidente, ya había advertido de que el voto por correo masivo podría llevar a un gran fraude, mientras la candidatura de Biden instaba al voto anticipado o por correspondencia como medida de precaución sanitaria en época de pandemia.

En realidad, este vídeo se basa en un conjunto de acusaciones sin pruebas, imágenes fuera de contexto, datos tergiversados, errores en la comunicación del recuento que fueron corregidos y un lapsus del candidato demócrata.

En lo que se refiere a las declaraciones de Biden, la presentadora indica que en octubre dijo que lideraba "la organización de fraude electoral más amplia en la historia de la política estadounidense", pero esta frase, recogida en un pódcast de vídeo, fue un desliz sacado de además de contexto, como ya explicó EFE Verifica .

El candidato demócrata pronunció aquella frase durante una entrevista de casi 27 minutos en la que Biden explicaba cómo había estado luchando contra el fraude y la abstención electoral.

Cuando dijo "organización de fraude electoral" se refería a los sistemas llevados a cabo para ayudar a las personas que tienen problemas para votar y al equipo jurídico especial que su campaña puso en marcha para afrontar posibles litigios una vez se conocieran los resultados definitivos.

Teniendo en cuenta el contexto del resto de sus afirmaciones en la entrevista, su intención fue decir "organización de protección electoral", como explicó incluso Fox News , cadena de televisión abiertamente prorrepublicana.

La presentadora del vídeo viral también denuncia un supuesto pucherazo en varios estados y argumenta que Biden protagonizó adelantos muy repentinos en territorios donde Trump mantenía ventaja en los primeros momentos del escrutinio, pero estas acusaciones no se basan en prueba alguna.

"En estados con gobernadores demócratas como Pensilvania, Míchigan y Wisconsin, Trump venía liderando ampliamente y de golpe se frenó el escrutinio; horas después pasó a liderar Biden", destaca la locución del vídeo.

No obstante, la presentadora obvia que en esos estados el recuento del voto por correo comenzaba al concluir el presencial y tiene lógica que en el sufragio por correspondencia predominara la opción por la candidatura de Joe Biden y Kamala Harris.

Por un lado, los demócratas habían hecho hincapié en la recomendación sanitaria de no acudir en persona a las urnas y, por otra parte, el temor al contagio por coronavirus es mayor en zonas más densamente pobladas y es en las urbes donde Trump habitualmente contaba con menores apoyos.

La siguiente acusación de fraude planteada por el informativo de BLes Mundo se basa en la atribución repentina de 138.000 papeletas para Biden en el escrutinio en Míchigan, pero se trató de un error de la Administración estatal al comunicar los datos, que fue corregido por las propias autoridades del estado a los pocos minutos.

La denuncia surgió durante el escrutinio, al viralizarse dos capturas de pantalla del mapa electoral del servicio de análisis Decision Desk HQ, cuyo presidente, Drew McCoy, indicó que la corrección fue inmediata, aunque las instantáneas no lo recogían ya.

Como ya explicó EFE Verifica el pasado día 5 , se trató de un error de transcripción corregido poco después, una incidencia que se sumó a la registrada en Wisconsin al difundirse un número de electores inferior al real porque el dato estaba sin actualizar, lo que generó la falsa idea de que había más votos que votantes.

Otras denuncias del noticiero de BLes Mundo son simplemente acusaciones sin pruebas basadas en fotos y vídeos que carecen de contexto suficiente para extraer conclusiones.

Así, la presentadora da paso a un vídeo del que dice que ha sido grabado en Detroit por una abogada de Texas y en el que se puede ver a "una persona sin uniforme del servicio postal en una furgoneta blanca, cargando una vagoneta roja cerca del recinto del conteo de boletas".

En las imágenes se observa simplemente a un hombre que sale de una furgoneta y lleva un pequeño remolque vacío por una zona de aparcamiento. De hecho, el canal de televisión local de Detroit XWYZ informó en un tuit de que esas vagonetas rojas son las que usan los fotógrafos para cargar con su material.

FACT CHECK: A video claiming to show voter fraud and a wagon being loaded outside of the TCF Center in Detroit is actually video of a WXYZ photographer loading his camera and other gear into a wagon for work.



MORE INFO: https://t.co/eqRi2Xulp2 pic.twitter.com/PWfTimv936