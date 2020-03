El coronavirus ha llegado a España acompañado de informaciones falsas que están alimentando la alarma sanitaria entre la población.

Recopilamos los bulos más virales:

Se ha difundido por internet un comunicado falso de la Universidad de Sevilla en el que se anuncia que "se suspenden indefinidamente las clases" debido al reciente caso de coronoavirus en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.

El documento suplanta la identidad de la institución al emplear su membrete y reproducir la firma del rector, Miguel Ángel Castro.

La propia universidad ha desmentido que se hayan suspendido las clases y aconseja, en un comunicado, "seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades sanitarias, tanto a lo concerniente a los estudiantes nacionales como internacionales"."No existe ni se ha declarado ninguna situación de alerta sanitaria por parte de las autoridades españolas", añade la Universidad de Sevilla, que también advierte de que "iniciará las investigaciones pertinentes para esclarecer el origen del falso comunicado".

Están circulando bulos sobre casos falsos, la mayoría a través de capturas de portadas de medios de comunicación que han sido manipuladas para informar de contagios de coronavirus inexistentes. Se ha desinformado sobre casos falsos en:

En las últimas horas han circulado capturas de noticias de El Mundo y El Español con el siguiente titular: "Coronavirus, última hora: nuevso caso de coronavirus en Sacedón, Guadalajara. El infectado ya está siendo trasladado a madrid para la cuarentena".

Pero, a 27 de febrero, no hay ningún caso de coronavirus en Guadalajara. El propio Ayuntamiento de la localidad ha desmentido el bulo en Twitter y ha apelado a la responsabilidad: "No demos pie a especulaciones y noticias falsas, que pueden provocar nerviosismo", dicen desde el consistorio.

No, no se ha dado ningún caso de coronavirus en nuestro municipio. ES UN BULO. Seamos responsables y no demos pie a especulaciones y noticias falsas, que pueden provocar nerviosismo. pic.twitter.com/yHb8FteF9n