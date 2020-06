La hidroxicloroquina, un medicamento utilizado desde hace décadas en enfermos de malaria y de afecciones reumáticas, se ha convertido en uno de los tratamientos más utilizados contra el COVID-19. Pero la publicación de estudios científicos contradictorios y las diferentes pautas establecidas por países afectados por la enfermedad han creado confusión en torno a su uso.

Es un fármaco que alivia la inflamación y rigidez de las articulaciones en las personas que padecen artritis. También se utiliza contra los síntomas del lupus y para prevenir y tratar la malaria, según la guía de antibióticos de la prestigiosa universidad norteamericana Johns Hopkins.

La mayoría de los estudios publicados no avalan la eficacia del antimalárico para tratar a los pacientes infectados durante la pandemia, bien porque sus resultados son poco concluyentes o porque no demuestran reducir la mortalidad en los enfermos.

Primer estudio: resultados prometedores pero limitados

El primer estudio relevante sobre la eficacia de la hidroxicloroquina para tratar el COVID-19, publicado por la revista científica International Journal of Antimicrobial Agents el pasado 20 de marzo, fue realizado en Francia y arrojó resultados prometedores: de una muestra de 36 pacientes tratados con este antipalúdico combinado con la azitromicina, veinte eliminaron el virus.Sin embargo, el propio artículo reconoce sus limitaciones por el reducido tamaño de la muestra, agravado por la retirada de seis pacientes durante el estudio, y la necesidad de estudiar los efectos durante más tiempo.

De hecho, el Colegio Americano de Médicos publicó pocos días después un artículo en el que subrayaba inconsistencias de la investigación francesa como la de aplicar pautas distintas en los centros del sur de Francia en donde se realizó la investigación, incluir a pacientes con cargas virales dispares y no modificar el planteamiento del estudio cuando seis pacientes interrumpieron voluntariamente el tratamiento.

Una investigación bajo sospecha

El 22 de mayo, la revista científica The Lancet publicó otro estudio que sugiere que el tratamiento con hidroxicloroquina o su análogo cloroquina no solo no produce mejoras en los pacientes con COVID-19, sino que aumenta su posibilidad de morir.

“El uso de un tratamiento que contenga hidroxicloroquina o cloroquina (..) no está asociado con una evidencia de beneficio, sino con un aumento en el riesgo de arritmias ventriculares y un mayor riesgo de muerte hospitalaria con COVID-19”, recoge el texto. El estudio, realizado por investigadores de Estados Unidos y Suiza, analiza datos de casi 15.000 pacientes en 600 hospitales que recibieron alguno de los dos medicamentos, y de otros 81.000 pacientes.

Sin embargo, una semana más tarde, la publicación británica retractó el artículo al no poder garantizar la veracidad de los datos empleados, especialmente de los proporcionados por Surgisphere Corporation.

En las últimas semanas se ha publicado una nueva investigación con un resultado similar: tomar hidroxicloroquina no protege frente al nuevo coronavirus.

Se trata de un artículo publicado en la revista New England Journal of Medicine a principios de junio que no ofrece resultados ni clínica ni estadísticamente “significativos” sobre la eficacia del fármaco. De los 107 participantes que desarrollaron la enfermedad, 49 de ellos habían sido medicados y 58 solo recibieron un placebo, lo que representa una reducción de apenas el 2,4 % en el desarrollo del COVID-19.

Si la hidroxicloroquina se ha convertido en un medicamento popular en la opinión pública no ha sido solo por estos ensayos, sino también por la publicidad que le han hecho figuras como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tras haberse referido en múltiples ocasiones a este fármaco como un posible tratamiento para el COVID-19, llegó a afirmar que él mismo estaba tomando el medicamento.

En marzo, tras la publicación de la primera de las investigaciones, realizada en Francia, el líder republicano comenzó a hablar de los resultados prometedores del antimalárico frente al coronavirus. En un tuit, el mandatario declaraba que “la hidroxicloroquina y la azitromicina podían cambiar el juego en la historia de la medicina”.

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains - Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents).....