¿Qué verificamos?

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, confunde en unas declaraciones el apellido del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, con el del terrorista Osama bin Laden, como demuestra una grabación sonora.

Conclusión

Es falso. No existe constancia de que la ministra haya hecho esas declaraciones a ningún medio de comunicación y hay diferencias objetivas entre la voz de la grabación difundida y la de González Laya.

No es cierto que la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, haya confundido el apellido del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, con el del terrorista ya fallecido Osama bin Laden, como se oye en una grabación atribuida a la jefa de la diplomacia española.

En las últimas horas se ha difundido por la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp una grabación con unas supuestas declaraciones de González Laya en las que se pueden oír varias referencias al candidato demócrata como Bin Laden, fundador y líder del grupo terrorista Al-Qaeda.

La mujer que hace esas declaraciones afirma: "Es un talante completamente diferente al que representa y al que es Bin Laden".

La grabación, compartida también en Twitter y Facebook , dura 17 segundos y está editada, como demuestra el hecho de que las frases estén interrumpidas.

En ella, la misma persona dice: "Porque ya ha anunciado Bin Laden que uno de sus objetivos va a ser relanzar...".

El nombre del máximo responsable de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que causaron al menos 2.983 muertos en Estados Unidos, es pronunciado una vez más en una tercera frase entrecortada en la que se dice: "Una vez que tome posesión Bin Laden...".

Las declaraciones van acompañadas de un mensaje escrito que indica: "La ministra Laya felicitando a Bin Laden por haber ganado las elecciones en Estados Unidos".

Exteriores niega que sea la ministra

Los mensajes no aportan ninguna prueba de que las declaraciones sean de González Laya, puesto que no van acompañadas de ninguna imagen del momento en el que se han realizado y la voz no parece la de la titular de Exteriores -de hecho es objetivamente más grave según un primer análisis técnico-, además el ministerio niega que sea ella.

Según fuentes de Asuntos Exteriores consultadas por EFE, se trata de una grabación falsamente atribuida a la ministra, que no ha hecho declaraciones como esas en ninguna de sus intervenciones públicas sobre las elecciones estadounidenses.

No hay, en efecto, ninguna constancia de que esas manifestaciones hayan sido reproducidas por ningún medio.

La propia González Laya ha reproducido en su perfil de Twitter una verificación de Maldito Bulo sobre este asunto, un gesto con el que desmiente los citados mensajes engañosos.

La difusión de este contenido falsario en Twitter y su refutación han sido una de las tendencias más importantes del día en dicha red social.

Tonos y timbres distintos

En lo que se refiere al análisis del sonido difundido como parte de una supuesta entrevista a González Laya, la voz del mensaje de WhatsApp es más grave que la de la ministra, según revela un primer análisis técnico.

"Hay una gran diferencia en cuanto al rango tonal, que es lo acústicamente más perceptible", expone en declaraciones a EFE la directora del Media Psychology Lab (Laboratorio de Psicología de los Medios) de la Universidad Pompeu Fabra, Emma Rodero, quien añade que "la voz de la ministra está en un rango superior".

Ese primer análisis no basta por sí solo para descartar que se trate de la misma persona, ya que se basa en la comparación de palabras distintas pronunciadas en diferentes ámbitos y con calidades de registro y reproducción dispares.

Por tanto, Rodero, una profesional con 25 años de experiencia en el análisis de la voz , no puede afirmar con total seguridad, a falta de un examen fonético más profundo, que la voz de la grabación de WhatsApp sea de una persona distinta a la titular de Exteriores, pero sí aprecia diferencias cuantificables.

Así en el tono, la mujer que se refiere a Bin Laden tiene una frecuencia media aproximada de 140 hercios, mientras que el promedio de la ministra es de 200 hercios.

Rodero también observa discrepancias en los formantes, que son los picos de energía descritos por el timbre, relacionados con el modo de colocar la boca para articular los sonidos.

En el caso de la ministra esos picos vuelven a ser superiores, según señala esta profesora e investigadora del Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra y directora del citado Media Psichology Lab, especializado en el estudio de la voz y su percepción.

Fuentes:

- Ministerio de Asuntos Exteriores.

- Emma Rodero, directora del Media Psychology Lab (Laboratorio de Psicología de los Medios) de la Universidad Pompeu Fabra.

- Informaciones de EFE.