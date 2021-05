¿Qué verificamos?

El jefe de Enfermedades Infecciosas del hospital parisino Pitié-Salpêtrière, Eric Caumes, afirmó que no se iba a vacunar contra la covid-19 porque nunca había visto una tasa tan alta de efectos adversos en una vacuna.

Conclusión

El doctor Caumes siempre dijo que él se vacunaría, recomendó hacerlo desde antes de que empezara la campaña de vacunación en la UE y retiró sus reticencias iniciales sobre las vacunas de ARNm a mediados de diciembre, cuando una revista científica publicó los resultados de los ensayos clínicos del fármaco de Pfizer.

Es falso que el experto francés en enfermedades infecciosas Eric Caumes rechazara vacunarse contra el coronavirus, como aseguran mensajes difundidos en redes sociales que sacan de contexto sus reticencias iniciales, que luego retiró, ante la falta de datos científicos sobre la vacuna de Pfizer a principios de diciembre.

En los últimos días ha circulado en redes como Facebook un mensaje en el que se afirma que el prestigioso epidemiólogo francés Eric Caumes, jefe del servicio de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Pitié-Salpêtrière de París, no va a vacunarse contra la covid-19 porque jamás había visto una tasa tan alta de efectos adversos en una vacuna.

El recelo ante el comunicado se despejó con un artículo científico

En realidad, se ha tergiversado la opinión de Caumes al sacar de contexto unas declaraciones suyas con sus recelos sobre la vacuna de Pfizer/BioNTech a principios del pasado diciembre, cuando todavía ninguna publicación científica recogía el resultado de los ensayos clínicos de este fármaco y su uso no había sido aún autorizado ni en EEUU ni en la Unión Europea.

De hecho, tan solo unos días más tarde, una vez publicados los resultados de los ensayos clínicos de la vacuna en The New England Journal of Medicine (NEJM) , el epidemiólogo francés retiró públicamente sus anteriores reservas sobre el fármaco germano-estadounidense e insistió en dejar claro que se vacunaría.

La polémica surgió en la cadena de radio France Inter, donde Caumes fue entrevistado el 8 de diciembre y, aunque afirmó que él se vacunaría contra la covid, expresó reticencias sobre los datos de que se disponía entonces en relación a las dos primeras vacunas: las de ARN mensajero (ARNm) presentadas por Pfizer y Moderna.

Éric Caumes : "Oui, je me ferai vacciner, mais avec les deux qui arrivent pour l'instant je ne sais pas ce que ça vaut. Sur les vaccins à base d'ARN messager, (...) me vacciner avec des produits que je ne connais pas, c'est leur faire une confiance aveugle et absolue" #le79Inter pic.twitter.com/hEHfcyUlrF — France Inter (@franceinter) December 8, 2020

Sobre estas dos vacunas de ARNm, el epidemiólogo argumentaba que vacunarse con productos sobre los que la única información disponible era la de los comunicados de prensa de los propios laboratorios farmacéuticos era depositar en ellos "una confianza ciega y absoluta".

A estas declaraciones se sumaron otras publicadas al día siguiente en el diario Le Parisien. En ellas, explicaba que había leído un informe de 53 páginas sobre la vacuna de Pfizer elaborado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés ) y "nunca había visto una frecuencia tan alta de efectos adversos con una vacuna".

Caumes añadía que le llamaban la atención algunos efectos secundarios con "tasas relativamente altas, especialmente en los jóvenes y después de la segunda dosis", y mencionaba concretamente un 15,8 % de personas entre 18 y 55 años con 38 grados o más de fiebre "en los siete días posteriores a la segunda dosis", así como "un 55 % con dolores de cabeza" y "un 62 % con fatiga".

Efectos frecuentes, pero no graves

No obstante, el 14 de diciembre, en una entrevista para la cadena de televisión BFM TV, el jefe del servicio de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Pitié-Salpêtrière explicaba que las cosas habían cambiado tras la publicación, cuatro días antes, de un artículo científico sobre la seguridad y eficacia de la vacuna de Pfizer en The New England Journal of Medicine .

Además de precisar que en sus primeras declaraciones había sido prudente porque aún no había datos sobre las vacunas en ninguna publicación científica, Caumes recalcaba que el fármaco de Pfizer era muy efectivo, que él se vacunaría sin problemas y que la vacuna era "la única solución" si se quería salir de la epidemia.

Sobre los efectos secundarios que habían llamado su atención días antes, puntualizaba que eran "frecuentes" pero "no graves", al tiempo que recomendaba expresamente la vacunación para las personas que corrieran el riesgo de presentar "formas graves" de la enfermedad.

Por lo tanto, este epidemiólogo francés nunca afirmó que él no fuese a vacunarse y, aunque sí expresó recelos sobre las dos vacunas de ARNm antes de que fuera autorizado su uso, retiró sus reticencias en menos de una semana y aconsejó públicamente la vacunación como único remedio para superar la pandemia.

