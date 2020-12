¿Qué verificamos?

La primera ministra de Australia finge vacunarse ante las cámaras de televisión porque no quiere recibir la vacuna, lo que constituye un ejemplo de cómo los políticos instan a la población a vacunarse, pero ellos mismos no lo hacen.

Conclusión

La primera ministra del estado de Queensland -no de Australia- sí se vacunó, pero el vídeo viral no muestra ese momento, sino la simulación posterior que realizaron la enfermera y ella a petición de los fotógrafos que no habían podido captar la imagen del pinchazo.

Es falso que la jefa del Gobierno australiano fingiera vacunarse porque no quería que le administraran una vacuna, como aseguran mensajes en redes sociales que tergiversan un vídeo del momento en que la primera ministra del estado de Queensland simula una inyección ante las cámaras a petición de los fotógrafos que no habían podido captar poco antes cómo se había vacunado.

En la primera semana de diciembre ha circulado en redes sociales en España un vídeo de medio minuto de duración en el que se ve a una mujer sentada y vestida de rojo que aparentemente simula recibir una inyección administrada por otra mujer sentada a su lado, pero no se produce ningún pinchazo porque la jeringuilla tiene puesto un tapón de protección que cubre la aguja.

Mensajes sobreimpresos en la imagen y una locución del vídeo afirman que la mujer de rojo es la primera ministra de Australia y aseguran que trata de simular una vacunación a la que en realidad no ha querido someterse, lo que demostraría la falsedad de los políticos que hacen llamamientos a participar en campañas de prevención sanitaria de este tipo.

"Aquí tienen a la primera ministra de Australia promoviendo la vacuna cuando ni ella misma toma la vacuna; aquí pueden ver que la tapa de la jeringa aún sigue intacta", subraya la voz en castellano superpuesta al vídeo, antes de continuar: " Les están vendiendo la vacuna, pero ni los mismos políticos la toman. Les están mintiendo. Despierten, por favor".

😂😂 hasta en Australia la primer ministro finge se vacuna😂😂 POR QUE SERA? 😂😂😂 creen que somos estupiros?pic.twitter.com/8XTwmNMJhZ — Eduardo Lejarazu (@EduardoLejarazu) December 1, 2020

El vídeo ha sido compartido en los últimos días en España en cuentas de Facebook ( 1 , 2 y 3 ), de Twitter ( 1 , 2 , 3 , 4 y 5 ) y de YouTube ( 1 y 2 y 3 ).

Es la primera ministra de Queensland y sí se vacunó

Lo cierto es que no es la primera ministra de Australia, sino de uno de sus estados federados, y sí se vacunó, pero la inyección fue tan rápida que a los fotógrafos no les dio tiempo a captar bien el momento y pidieron repetirla. Como no podía volver a vacunarse, la enfermera simuló el pinchazo para las cámaras.

El primer ministro de Australia desde agosto de 2018 es Scott Morrison . La mujer que aparece en el vídeo vestida de rojo es Annastacia Palaszczuk, primera ministra de uno de los seis estados federados australianos, el de Queensland , en el noreste, cuya capital es Brisbane.

Palaszczuk publicó en su cuenta de Twitter el 28 de abril pasado las imágenes de esa vacunación contra la gripe.

Today I had my flu shot. I’m encouraging Queenslanders to contact their GP or pharmacy to get theirs too. pic.twitter.com/luTO3mp0fY — Annastacia Palaszczuk (@AnnastaciaMP) April 28, 2020

Aquel día, explicó: "Hoy me vacuné contra la gripe. Animo a los habitantes de Queensland a que se pongan en contacto con su médico de cabecera o farmacia para obtener su vacuna".

En un segundo tuit, añadió: "Tanto la gripe como la covid pueden poner en peligro la vida y ejercer presión sobre nuestros hospitales, por lo que es importante que hagamos todo lo posible para reducir el riesgo".

El vídeo compartido está cortado

Nada más hacerse público el vídeo de la vacunación de Palaszczuk, el 28 de abril, varios internautas se percataron de que había sido una simulación porque la tapa de la aguja no se había retirado de la jeringa.

Por eso, al día siguiente, 29 de abril, el canal de televisión 7News Brisbane explicó que la inyección de la vacunación real de la primera ministra había sido tan rápida, en cuanto ella se sentó junto a la enfermera, que varios fotógrafos y camarógrafos no habían captado el momento y pidieron una repetición, que se hizo enseguida, pero ya como simulación para las cámaras.

Ese posado posterior para informadores gráficos es lo único difundido en el vídeo viral, mientras que la grabación completa de la escena, inyección incluida, fue publicada por 7News en su web y en sus cuentas en Facebook y en Twitter ese mismo día 29 de abril.

“That was so quick!” Premier @AnnastaciaMP was filmed getting her flu shot yesterday before being asked by a photographer to re-enact the moment for more pictures. https://t.co/VZ3A1cGXPF #7NEWS pic.twitter.com/7wsy2OAw63 — 7NEWS Brisbane (@7NewsBrisbane) April 29, 2020

La primera ministra de Queensland se prestó por tanto a posar para una inyección simulada después de que lo pidieran fotógrafos a los que no había dado tiempo a captar la vacunación real previa, pero en el vídeo completo se aprecia que en el primer pinchazo sí se vació el contenido de la jeringuilla, por lo que la gobernante australiana no evitó vacunarse.

Fuentes:

- Web del Gobierno de Queensland .

- Cuenta en Twitter de la primera ministra de Queensland .

- Cuenta en Facebook del canal de televisión 7News de Brisbane .