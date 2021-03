No es cierto que España tenga la mayor tasa de mortalidad infantil por covid-19 entre los países desarrollados que analiza un estudio publicado por la revista médica The Lancet, donde se llega de forma equivocada a esa conclusión al utilizar datos erróneos del Ministerio de Sanidad.

El 10 de marzo la revista británica publicó el artículo "Los niños y los jóvenes siguen teniendo un riesgo bajo de mortalidad por COVID-19".

La investigación compara datos oficiales de España, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Alemania, Francia y Corea del Sur.

Los números de España indican que entre el 20 de enero de 2020 y el 10 de febrero de 2021 murieron 28 niños menores de 9 años y 26 adolescentes entre los 10 y los 19 años como consecuencia de la covid, tal y como consta en un apéndice del artículo.

Esas 54 muertes situarían al país como el que tiene la mayor tasa de mortalidad infantil entre los estados analizados.

Las cifras fueron recogidas por la periodista Beatriz Talegón en una información del portal Las Repúblicas, donde también se hacía eco de las reservas expresadas por varios expertos sobre la veracidad de esos datos.

La difusión a través de Twitter del artículo de Talegón aumentó la repercusión en España del informe de The Lancet y generó numerosas reacciones.

El cómputo real de menores muertos por covid-19 en España es muy inferior -siete fallecimientos en lugar de 54, de acuerdo con algunos expertos- al difundido en The Lancet, cuyo origen se encuentra en un error de registro, según ha confirmado el Ministerio de Sanidad.

El fallo será subsanado en la base de datos oficial y en el artículo de la revista británica.

Fuentes de Sanidad consultadas por EFE informan de que "se ha detectado que algunas comunidades autónomas cometieron errores al incorporar datos de menores" y añaden que "ya se ha procedido a su revisión para corregirlo", lo que supondrá una reducción en el número de fallecidos, aunque no aclaran en qué número.

"Los datos estarán actualizados en el próximo informe del Instituto de Salud Carlos III", añaden las mismas fuentes.

El ministerio ha corroborado de este modo lo que ya habían señalado la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP) y la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos (SECIP), que sitúan el número de muertes en menores por covid-19 en España en siete y seis fallecimientos, respectivamente.

La SEIP emitió un comunicado el 14 de marzo en el que exponía que, en función de esos cálculos, la cifra incluida en el artículo de The Lancet "parece errónea" y que "la experiencia de los pediatras a cargo de estos niños en los hospitales sugiere que los datos están sobredimensionados".

La nota informativa subrayaba que estos errores, en cualquier caso, no modifican la conclusión del artículo de The Lancet sobre el bajo riesgo que supone la pandemia para los niños.

La SECIP, por su parte, tiene un registro que elabora un grupo de trabajo liderado por Rafael González Cortés, pediatra del Hospital Gregorio Marañón.

Sus dados proceden de 47 UCI, el 90 por ciento del total, según estimaba el propio González Cortés en un hilo de Twitter, con el que también cuestionó la credibilidad de los cálculos del artículo académico.

El pediatra admitía la posibilidad de que algún menor pueda haber fallecido al margen de ese recuento, pero señalaba que la diferencia reflejada en la revista médica británica es demasiado grande, por lo que apuntaba la hipótesis de un error, confirmada posteriormente por Sanidad.

De hecho, uno de los autores del estudio, Sunil Bhopal, ha agradecido en la misma red social las correcciones hechas desde España y ha informado de que el equipo investigador está en contacto con The Lancet para que modifiquen los datos lo antes posible.

Thank you to those who found an error in official #Covid19 child mortality statistics from Spain. This error has implications for part of our recent @LancetChildAdol research letter. We are in touch with the journal and are fixing asap!https://t.co/4hgSEu8hQI