Las teorías conspirativas y los bulos son ya parte de las costumbres navideñas y, aunque las reuniones familiares serán diferentes este año, es posible que queramos rebatirlos si vuelven a aparecer en nuestras cenas, algo que podemos hacer con las claves que nos da la ciencia.

Antes de saltar como un resorte en algún momento entre los langostinos y el cordero asado, cuando una frase nos parezca demasiado grave como para que se quede sin respuesta, puede ser útil saber cómo piensan aquellos que creen en hipótesis sin ninguna base científica y sienten una especial necesidad de difundirlas.

Os quejáis de no poder celebrar la Nochebuena con vuestra familia y no sabéis la bala que hemos esquivado, porque IMAGINAD tener que aguantar toda la Nochebuena a vuestro cuñado diciendo que “no me pienso poner la vacuna, que se la pongan primero los políticos y luego ya veremos"