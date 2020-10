¿Qué verificamos?

Periodistas italianos ruedan un reportaje en Ámsterdam en el que falsean la realidad al grabar a actores con mascarilla como si fueran viandantes para hacer creer que los holandeses utilizan habitualmente por la calle esta protección frente a la COVID-19.

Conclusión

Es falso. El supuesto montaje lo denuncia el autor de un vídeo viral cuyas imágenes no demuestran nada de eso y que grabó como broma para sus amigos, según reconoció después.

Numerosas publicaciones en redes sociales han difundido un vídeo con el que denunciaban una supuesta filmación amañada en Ámsterdam para hacer creer que los holandeses llevan mascarilla por la calle, pero el autor del mensaje original reconoció después que no era cierto y explicó que se trataba de una broma.

Decenas de cuentas de Facebook y Twitter en España han compartido en la última semana un vídeo de 1 minuto y 26 segundos grabado en una calle de Ámsterdam y locutado en italiano en el que se puede ver, en un puente sobre un canal, a un grupo de personas que trabajan en un rodaje cinematográfico, publicitario o periodístico.

Los integrantes del equipo llevan mascarillas o pantallas protectoras en la cara, mientras que la mayoría de viandantes, a ambos lados del canal, pasean o circulan en bicicleta con el rostro descubierto. En el vídeo, su autor afirma que quienes trabajan en el rodaje son "periodistas italianos de servicio en Holanda" que preparan un montaje para "hacer creer que la gente lleva mascarilla".

"La realidad es otra", subraya cuando enfoca a peatones y ciclistas sin mascarilla, que contrapone a los participantes en el rodaje sobre el puente, a quienes define así: "Actores italianos pagados por nuestro fantástico gobierno para inventar una escena construida".

Periodistas Italianos y actores hacen un reportaje para intentar hacer creer que en Holanda el uso de la mascarilla es generalizado, cuando en realidad en Holanda nadie usa mascarilla. pic.twitter.com/Ps0xHM3Vil — Neferú Atón NO SE VACUNA (@Liliana53960099) October 8, 2020

El vídeo se puede ver desde el 8 de octubre con diferentes mensajes en castellano en las redes sociales, después de que fuera publicado ese día por una cuenta denominada @antimascarilla, que incluía las etiquetas #Plandemia y #Desinformación.

Ese tuit obtuvo escasa repercusión, pero comenzó a viralizarse el vídeo cuando, dos horas después, también lo colgó una tuitera con el siguiente texto : "Periodistas italianos y actores hacen un reportaje para intentar hacer creer que en Holanda el uso de la mascarilla es generalizado, cuando en realidad en Holanda nadie usa mascarilla".

Con otro encabezado en español, el vídeo fue publicado en YouTube aquel mismo día. Y posteriormente lo compartieron con textos en castellano otros usuarios de Twitter ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 y 10 ). En Facebook, subieron la grabación diferentes cuentas en el mismo idioma entre los días 9 y el 10 ( 1 , 2 , 3 y 4 ), si bien uno de los mensajes más visitados ha sido borrado esta semana.

Las imágenes no prueban nada

Lo cierto es que en el vídeo no aparece nada que demuestre las afirmaciones del autor, quien además explicó después públicamente en Facebook que se trataba de un "vídeo cómico", una broma para hacer reir a sus amigos, y reconocía que él no sabía quiénes eran los participantes en el rodaje ni qué estaban haciendo.

El vídeo está grabado junto al canal Kloveniersburgwal de Ámsterdam, como se puede observar en el nombre de una placa de señalización callejera que aparece en el segundo 36. También se ve el número 58 en la fachada de una vivienda. El lugar exacto de la localización se puede comprobar en Google Earth .

Ningún detalle en el equipo de rodaje lleva a pensar que son periodistas italianos. La única indicación sobre su trabajo es un cartel amarillo en el suelo a la entrada del puente, que, como se aprecia en el segundo 39 del vídeo, tiene rotuladas las palabras "Attentie filmopnamen" ("Atención, grabaciones de películas" en neerlandés).

La única referencia a los periodistas italianos y lo que supuestamente preparan llega al espectador solo a través de la locución del autor del vídeo. Y el actor al que siguen las cámaras en el rodaje es un niño que no lleva mascarilla.

Una broma para los amigos

Cuando el vídeo se difunde en España a través de redes sociales, su propio autor, Giuseppe Pancari -un fisioterapeuta milanés- ya había aclarado en su cuenta de Facebook que se trataba de una broma . Lo hizo el 7 de octubre, al editar el texto de su propia publicación original.

Según se puede ver en el "historial de cambios" de la publicación, Pancari colgó su vídeo el 29 de septiembre con un breve mensaje como título: "La RAI en una misión para elevar el consenso a los 'pentaparásitos'".

Con esa referencia a la RAI , la radiotelevisión pública italiana, sugería que pertenecían a ese medio los supuestos periodistas a los que aludía en la locución de su grabación, pero en una de las respuestas a los comentarios que había recibido ya precisaba él mismo que se traba de "un vídeo cómico".

Tras varios retoques menores en el texto, el 7 de octubre volvió a editarlo, al comprobar que su grabación "se había vuelto viral en una página de conspiradores", para dejar claro que se trataba de un vídeo "cómico" que grabó en Holanda con la pretensión de mostrárselo en Facebook solo a sus amigos.

"Soy libre de hacer sátira", proclamaba Pancari. Y, en comentarios posteriores, insistía: "Lo que digo en el video es para hacer reír a mis amigos, no puedo saber quiénes son esas personas y qué están haciendo". "No son de la RAI, no tengo ni idea de quiénes son".

"Con todas las falsificaciones que nos arroja la televisión, burlarse de ellas es lo mínimo. Es cierto que en el 90 % de Europa no se usa una máscara ni siquiera en interiores, pero no estoy interesado en probarlo", añadía el autor del vídeo viral.

Fuentes: